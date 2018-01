Trucha peruana: ¿La nueva estrella de la exportación acuícola?

Por la mayor compra de trucha fresca en Estados Unidos y de trucha congelada en Japón, las exportaciones peruanas de esta especie se incrementan por tercer año consecutivo, al sumar US$ 22 millones 649 mil entre enero y noviembre del 2017.

Esta cifra representó un crecimiento del 26.4% respecto al mismo periodo el año anterior y que supera el total obtenido el 2016, de acuerdo a la gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Con US$ 10 millones 672 mil de envíos, Estados Unidos es el mercado más importante de los nueve destinos a los cuales se exporta esta especie. En este periodo tuvo un 44% de incremento respecto al año anterior. “Estados Unidos importó este producto básicamente en la modalidad de fresco”, detalló ADEX.

Los otros países a los que se despachó trucha son Canadá US$ 5 millones 280 mil, Japón US$ 3 millones 704 mil y Rusia US$ 2 millones 172 mil, quienes demandaron principalmente en la modalidad de congelado.

A pesar que solo tres empresas exportan trucha, las exportaciones peruanas se vienen recuperando desde el año 2015.

Estas son Peruvian Andean Trout S.A.C. (US$ 16 mil 616 millones), la siguen Piscifactorias de los Andes S.A. (US$ 5 mil 992 millones) y Produpesca S.A.C. (US$ 37 millones 740).

Los envíos de esta especie representan el 2.3% del total de exportaciones de especies hidrobiológicas para el Consumo Humano Directo (CHD) y 8.2% del total de productos acuícolas.

De acuerdo a ADEX, se despachó en dos presentaciones: congelado (US$ 12 millones 485 mil), con envíos de esquelones, filetes, hueveras, ovas, pulpas, entre otros; mientras que en la modalidad de fresco (US$ 10 millones 163 mil) se exportó básicamente filetes.

Dentro de los productos acuícolas que exporta el país, la trucha ocupa el tercer lugar con el 8.2% de participación en los primeros once meses del año pasado, siendo superado por los langostinos (US$ 201 millones 325 mil) y las conchas de abanico (US$ 50 millones 392 mil).

En lo que respecta al peso exportado, estos once meses del 2017 se despachó 2 mil 329 toneladas, una ligera contracción de -1.6% respecto al 2016 (2 mil 367 toneladas). Este dato explica que el crecimiento en el valor FOB de los envíos de esta especie se debe a un incremento en el precio del producto.

Cabe recordar que Puno, Junín, Huancavelica y Ayacucho son las regiones donde más se cría este recurso hidrobiológico.