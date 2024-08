Buscar trabajo puede ser una experiencia desafiante y estresante. En el proceso, es fácil cometer errores que podrían hacerte parecer desesperado y afectar negativamente tus posibilidades de éxito. A continuación en Gestión Mix, te comparto cuatro errores comunes que debes evitar para mantener una imagen profesional y aumentar tus oportunidades de encontrar el empleo deseado, según Matt Opramolla, exreclutador de Google.

Errores que te hacen parecer desesperado cuando buscas trabajo

Evitar estos errores puede marcar una gran diferencia en tu búsqueda de empleo. Mantén la calma, sé profesional y enfócate en presentar tu mejor versión en cada etapa del proceso. ¡Buena suerte en tu búsqueda de empleo!

1. Pedir referencias al azar

Uno de los errores más comunes que vemos en los procesos de selección es pedir referencias sin una conexión previa establecida. “A menudo recibimos mensajes o correos electrónicos aleatorios en LinkedIn solicitando referencias sin tener una relación previa con la persona que las solicita”, dice Opramolla. Este tipo de solicitudes, especialmente cuando parecen ser genéricas y copiadas, pueden ser vistas como una falta de tacto y respeto.

Para evitar este error, es recomendable establecer una conexión auténtica antes de solicitar referencias. En lugar de enviar un mensaje genérico, tómate el tiempo para conocer a las personas que podrían proporcionarte una referencia. Puedes empezar por contactar a alguien que tenga el puesto o trabaje en el equipo donde deseas estar. Inicia una conversación amistosa y muestra interés genuino en su trabajo.

Por ejemplo, Opramolla sugiere escribir algo como: “Hola, he visto que están trabajando en una rama específica de la IA que me interesa mucho. Tengo algunas ideas sobre el tema y me encantaría charlar durante 15 o 20 minutos. ¿Estarías dispuesto a conversar?”. Esta aproximación muestra tu interés y respeto, y puede abrir la puerta a futuras oportunidades.

2. Exceso de información en la entrevista

Durante una entrevista, es crucial mantener la conversación centrada en tus cualificaciones y habilidades. Un error frecuente es compartir demasiada información personal o ser excesivamente transparente en temas no relevantes para el puesto, según Opramolla. Detalles sobre despidos pasados, problemas financieros o asuntos familiares no aportan valor a la discusión sobre tu idoneidad para el rol.

Asimismo, evitar decir que no tienes otras opciones de trabajo es esencial. Esta información podría ser utilizada en tu contra durante las negociaciones salariales. En su lugar, mantén la discreción y enfócate en destacar tus fortalezas y logros. Compartir menos detalles personales y mantener tus respuestas concisas te ayudará a proyectar una imagen más profesional y segura.

3. Aceptar la oferta de trabajo inmediatamente

Cuando recibes una oferta de trabajo, es importante no aceptarla de inmediato. De acuerdo a Opramolla, la aceptación instantánea puede hacerte parecer desesperado y limitar tu capacidad para negociar condiciones que podrían ser más favorables. Aprovecha la oportunidad de esperar uno o dos días antes de dar una respuesta definitiva.

En este tiempo, puedes considerar aspectos como el salario, las primas de incorporación, y las vacaciones. Negociar estos términos no debería ser un problema y puede incluso llevar a mejoras en tu oferta. Recuerda que tu reclutador está allí para defender tus intereses, y solicitar ajustes razonables no debería afectar negativamente tu oferta.

4. Hacer un seguimiento diario

Tras una entrevista, es natural querer saber el estado de tu candidatura, pero hacer un seguimiento excesivo puede ser contraproducente. En lugar de contactar a la persona reclutadora todos los días, realiza seguimientos de manera razonable, como una vez cada una o dos semanas, dependiendo de la duración del proceso.

Según Opramolla, cuando realices un seguimiento, plantea una pregunta concreta en lugar de simplemente pedir una actualización general. Por ejemplo: “Hablamos sobre [tema específico] en nuestra última entrevista y tengo algunas ideas adicionales que me gustaría compartir. ¿Podría enviárselas?” Este tipo de seguimiento demuestra tu interés y proactividad sin parecer desesperado.

En general, el proceso de búsqueda de empleo requiere paciencia y estrategia. Al evitar estos errores comunes, podrás mantener una imagen profesional y aumentar tus posibilidades de éxito en tu búsqueda de empleo. La clave está en mantener el equilibrio entre mostrar interés y no parecer desesperado, asegurándote de que tus interacciones reflejen tu profesionalismo y preparación.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.