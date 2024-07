La confianza es una herramienta poderosa para ganar respeto y lograr resultados. Sin embargo, ciertas palabras y frases pueden socavar esa confianza y hacerte parecer menos profesional. A continuación en Gestión Mix, exploraremos diez de estas expresiones y cómo eliminarlas de tu vocabulario para proyectar una imagen más fuerte y segura.

Frases que te hacen ver débil en el trabajo y cómo evitarlas

Tu elección de palabras establece el tono de tus interacciones profesionales. Usa un lenguaje que refuerce tu autoridad y confianza. Al eliminar estas frases débiles de tu vocabulario, proyectarás una imagen más fuerte y competente en el trabajo.

1. Solo

“Solo quiero preguntarte...” “Solo tomará un minuto...” “Solo digo...”

Esta palabra diminuta tiene grandes implicaciones. Cada vez que usamos “solo”, insinuamos que estamos desperdiciando el tiempo de alguien. Si tienes algo importante que decir, dilo sin vacilaciones.

Alternativa: En lugar de “solo”, ve directo al punto. Por ejemplo, en lugar de “Solo quiero preguntarte...”, di “Quiero preguntarte...”. Es más directo y demuestra confianza en lo que estás diciendo.

2. Perdón

No te disculpes a diestra y siniestra. En la mayoría de los casos, no has hecho nada malo. “Perdón” a menudo significa “Perdón por molestarte” o “Perdón por ocupar tu tiempo”. Claro, si cometiste un error, debes disculparte. Pero si tienes información valiosa que compartir, hazlo sin disculpas innecesarias.

Alternativa: Sustituye “perdón” con “gracias por tu tiempo” o simplemente omítelo si no es necesario. Por ejemplo, en lugar de “Perdón por molestarte”, di “Agradezco tu atención”.

3. No estoy seguro si puedes, pero...

Esta frase sugiere una posición de inferioridad, como si la otra persona fuera tan importante y ocupada que necesitas rogar por su ayuda.

Alternativa: Usa una formulación más asertiva como “¿Podrías...?” o “Me gustaría saber si puedes...”. Esto mantiene el equilibrio en la conversación y demuestra que valoras tu propio tiempo y necesidades.

4. Odio molestarte, pero...

Similar a la frase anterior, esta expresión sugiere que la otra persona tiene todo el poder en la relación. Incluso si eres un pasante, nuevo empleado o tienes menos años en la empresa, tienes todo el derecho de pedir la opinión de alguien de manera respetuosa pero firme.

Alternativa: Di “Cuando tengas un momento, me gustaría tu opinión sobre...”. Esto suena más profesional y menos sumiso.

5. Espero que esté bien

No cedas la autoridad en la conversación. Tienes los mismos derechos sobre el territorio. En lugar de “Espero que esté bien”, usa frases como “Gracias por considerarlo” o “Agradezco tu ayuda”.

Alternativa: Di “Agradezco tu comprensión” o “Gracias por tu apoyo”. Esto muestra que confías en tu solicitud y en la disposición de la otra persona para ayudar.

Debilidades Específicas en la Escritura para Gerentes y Líderes

Además de las frases anteriores, existen ciertos hábitos de escritura que pueden hacer que los líderes y gerentes parezcan menos autoritarios y confiados.

6. Usar la voz pasiva

La voz pasiva es quizás la forma más débil de comunicarse con tus empleados. Debes estar dispuesto a respaldar tus decisiones y la mejor manera de hacerlo es poner el “yo” al inicio de la oración.

Ejemplo: “Se ha implementado una nueva regla sobre los días de vacaciones.” Corrección: “He implementado una nueva regla sobre los días de vacaciones.”

7. Poner tu llamado a la acción o solicitud al final del mensaje

Los gerentes tímidos esperan hasta la última línea de un correo electrónico o documento para explicar lo que necesitan que hagan los empleados. Esto sugiere sutilmente que tienen miedo de dar órdenes o estar a cargo.

Alternativa: Coloca la directiva al inicio del mensaje. Esto hace que los empleados vean la información de inmediato y le da a tu mensaje un tono más asertivo.

Ejemplo: “Hola equipo, Escribo para recordarles que deben tener sus informes del cuarto trimestre en mi escritorio antes de las 5 p.m. del viernes. Recuerden que el informe debe incluir...”

8. Más palabras = menos respeto

Un jefe que se comunica con brevedad comanda un cierto nivel de autoridad. Esto no significa que debas escribir con una frialdad que parezca sin emociones.

Alternativa: Los mejores líderes escriben con entusiasmo y un conteo de palabras económico. Es una habilidad que los gerentes deben practicar todos los días.

9. Deletrear mal el nombre de un empleado

Una manera fácil de perder el respeto de un empleado es escribir mal su nombre en un correo electrónico o documento. Si lo haces más de una vez, puedes arruinar la relación a largo plazo.

Alternativa: Antes de presionar enviar, asegúrate de que los nombres estén 100% correctos. Estos son los empleados que ponen horas de trabajo para ti día tras día. Mostrarles respeto comienza por reconocer correctamente sus nombres.

10. Decir “Espero que esto te ayude” o “Perdón por las molestias”

Estas frases finales pueden parecer amables, pero en realidad socavan tu mensaje y te hacen parecer inseguro de tu propia valía.

Alternativa: Termina tus correos o documentos con una declaración más firme. Por ejemplo, “Gracias por tu atención” o “Aprecio tu cooperación”.

Ejemplo: “Gracias por tu atención a este asunto. Quedo a la espera de tu respuesta.”