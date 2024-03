¡Nuevas sorpresas y triunfos en la famosa lotería de Estados Unidos! Un residente del condado de Calhoun, Michigan, que formaba parte de un club de lotería, se llevó el gran premio de 100 mil dólares en el juego Powerball. Sin embargo, el afortunado ganador solo pudo conservar una fracción del premio total. ¿La razón? Todo parece indicar que fue parte de un curioso “pacto” entre él y varios de sus amigos.

La suerte de no deja de sonreírle a algunos gracias a Powerball. En esta oportunidad fue un hombre oriundo de Michigan quien reveló haberse ganado un millonario premio de 100 mil dólares gracias al cierto de todos los números de la cartilla. Toda esta historia se habría dado el pasado 4 de octubre de 2023, pero recién se dio a conocer hace apeanas unos días.

Al reclamar su premio, el hombre conocido como Fredrick Richardson Jr. informó a las autoridades de la Lotería de Michigan que él y su grupo de lotería habían estado comprando boletos juntos durante más de diez años. El proceso implicaba que cada mes, todos los miembros elegían a una persona para que fuera responsable de comprar los boletos y seleccionar los números para los sorteos.

Powerball es la lotería más famosa de Estados Unidos(Foto: Telemundo Atlanta / Facebook)

Pero, ¿por qué apenas se llevó 25 mil dólares, es decir, la cuarta parte de la ganancia total? Pues, te lo cuento en esta nota que Mag tiene para ti.

GANÓ 100 MIL $ PERO SOLO SE LLEVÓ LA CUARTA PARTE: LA PECULIAR HISTORIA DE UN GANADOR DEL SORTEO DE POWERBALL

Según el reporte de La Nación, Fredrick Richardson Jr. no estaba solo, puesto que pertenecía a un grupo de lotería situado a dos horas de Detroit, Michigan.

La agrupación, compuesto por cuatro miembros, acertó casi todos los números, incluyendo el Powerball. Gracias al Power Play, el premio de 50,000 dólares se duplicó. Se conoce además que el boleto fue comprado en Wyoming Gas & More, situado en 8820 Wyoming Street en el estado mencionado líneas arriba.

“Unos compañeros de trabajo y yo fundamos un club de lotería hace unos 14 años y hemos estado jugando juntos desde entonces”, contó Richardson sobre la historia del club. “Un miembro compra boletos para cubrir sorteos durante un mes entero y luego deja que los demás miembros investiguen si ganamos algo”.

Un grupo de Michigan generó titulares en octubre pasado tras llevarse 100 mil dólares (Foto: Pexels)

En esa líneas, y debido a la sólida lealtad entre los integrantes del grupo, no surgieron problemas durante el proceso de reclamo del dinero en la sede de la lotería ni en la distribución equitativa de los fondos. En ese momento, Richardson Jr. compartió: “Un miembro del club me envió una foto de nuestro boleto de Powerball diciendo que habíamos ganado US$100 mil, pero al principio no pensé que fuera real”

Tras ello, se dirigieron a las sedes de la Lotería de Michigan para reclamar su premio y dividir equitativamente el dinero. Durante la visita, manifestaron su intención de utilizar parte de las ganancias para saldar deudas y guardar el resto como ahorro.

Finalmente, se conoció que el premio fue repartido de forma igualitaria entre los cuatro miembros del grupo, lo que significó que cada uno recibió 25,000 dólares, antes de impuestos. Sin duda, una historia de dinero y suerte, pero sobre todo, de una amistad a prueba de miles.

¿QUÉ ES POWERBALL?

Powerball es una lotería multinacional que se originó en 1988 en los Estados Unidos. Se juega en 44 estados de EE. UU., así como en el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números principales del 1 al 69 y un número adicional, llamado Powerball, del 1 al 26. Puedes elegir los números manualmente o usar la opción de selección rápida para que el sistema los elija al azar.