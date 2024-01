La lista de nominados a los Oscars 2024 ya salió a la luz, para alegría de los miles de cinéfilos que siguen la temporada de premios con una peculiar lealtad. Y, como ocurre habitualmente, el anuncio dejó varios récords y datos muy interesantes. Por ello, decidimos reunir 10 curiosidades de las nominaciones a los premios Óscar 2024. ¡Presta atención!

Vale precisar que el máximo número de nominaciones de la 96.ª edición de los premios Óscar lo obtuvo “Oppenheimer”, con 13 menciones. De cerca, le siguen las películas: “Poor Things” (11), “Killers of the Flower Moon” (10), “Barbie” (8) y “Maestro” (7).

Además, debes tener en cuenta que la ceremonia está programada para llevarse a cabo el 10 de marzo del 2024, desde el Dolby Theatre Hollywood de Los Ángeles, con Jimmy Kimmel como el gran anfitrión.

Antes de continuar, mira el anuncio de nominados a los Oscars 2024:

10 DATOS QUE QUIZÁ NO SABÍAS DE LAS NOMINACIONES A LOS OSCARS 2024

10. “Godzilla: Minus One” hace historia

La nominación de “Godzilla: Minus One” en la categoría Mejores Efectos Visuales marcó dos récords importantes:

Es la primera vez que una película de la franquicia “Godzilla” es nominada a los premios de la Academia .

es nominada a los premios de la . Es la película de menor presupuesto (15 millones de dólares) en competir en la categoría, frente a “The Creator” (80 millones), “Napoleon” (200 millones), “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ (250 millones) y “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” (291 millones).

"Godzilla: Minus One" es la primera película de la franquicia del famoso monstruo en ser nominada a los Oscars (Foto: Toho)

9. La persona viva más nominada de la historia

Con la nominación de “Indiana Jones and the Dial of Destiny” como Mejor Banda Sonora, el compositor John Williams ha extendido su marca como la persona viva con más nominaciones en la historia de la ceremonia: acumula 54 menciones en total (solo detrás del fallecido Walt Disney, quien logró 59).

A los 91 años, Williams también es el candidato más longevo en conseguir la nominación en la categoría.

8. Los actores nominados por primera vez

Estos son los actores que consiguieron su primera nominación al premio de la Academia en los Oscars 2024:

Categoría Mejor Actriz de Reparto: Danielle Brooks, America Ferrera, Da’Vine Joy Randolph y Emily Blunt.

Danielle Brooks, America Ferrera, Da’Vine Joy Randolph y Emily Blunt. Categoría Mejor Actor de Reparto: Sterling K. Brown.

Sterling K. Brown. Categoría Mejor Actriz Principal: Sandra Hüller y Lily Gladstone.

Sandra Hüller y Lily Gladstone. Categoría Mejor Actor Principal: Cillian Murphy, Jeffrey Wright y Colman Domingo.

Cillian Murphy protagoniza "Oppenheimer". Él fue nominado por primera vez a los Oscars gracias a este trabajo (Foto: Universal Pictures)

7. El récord de Thelma Schoonmaker

Thelma Schoonmaker es la editora de la mayoría de películas de Martin Scorsese, por lo que ha sido una figura fundamental de toda su filmografía.

A los 84 años, ella ha sido nominada a Mejor Edición gracias a “Killers of The Flower Moon”, así que ahora es la persona de mayor edad en obtener una nominación en la categoría, superando a Michael Kahn (82).

Además, es quien ostenta el récord de más nominaciones en la terna: tiene 9 en total.

6. El caso de Colman Domingo y Jodie Foster

Colman Domingo y Jodie Foster hicieron historia con sus nominaciones como Mejor Actor (“Rustin”) y Mejor Actriz de Reparto (”Nyad”), respectivamente.

Resulta que es la primera vez que dos actores abiertamente LGBTQ+ son nominados por interpretar a personajes abiertamente LGBTQ+ en esas categorías.

Colman Domingo interpreta a Bayard Rustin en la película biográfica "Rustin". Al igual que su personaje, él es un hombre abiertamente gay (Foto: Netflix)

5. El récord que buscan vencer Billie Eilish y su hermano FINNEAS

Billie Eilish (22 años) y FINNEAS (26) están a un paso de romper el récord histórico de Luise Rainer como las personas más jóvenes en ganarse dos premios Óscar, teniendo en cuenta que la actriz lo logró a los 29 años.

Ambos buscan repetir el triunfo en la categoría Mejor Canción que lograron con ‘No Time To Die’, ahora con el tema ‘What Was I Made For?’ de “Barbie”.

4. Greta Gerwig hace historia

Pese a no haber conseguido nominación en la categoría Mejor Dirección, Greta Gerwig ha logrado un récord importante en los Oscars 2024.

Ella es la única cineasta en la historia en tener sus tres primeros largometrajes nominados en la categoría Mejor Película: “Lady Bird” (2017), “Little Women” (2019) y “Barbie” (2023).

Las tres primeras películas de la directora estadounidense Greta Gerwig han sido nominadas en la categoría Mejor Película de los Oscars (Foto: Justin Tallis / AFP)

3. El inmenso logro de Lily Gladstone

Lily Gladstone hace historia como la primera descendiente de los pueblos nativos de Estados Unidos en ser nominada en la categoría Mejor Actriz. Ella compite por su estupenda interpretación en “Killers Of The Flower Moon”.

Otro dato curioso sobre la estrella es que sus compañeros de secundaria la escogieron como una de las personas con mayores posibilidades de ganar un Óscar... y ahora está más cerca que nunca de lograrlo.

2. Emma Stone también consiguió nominación como productora

En esta edición de los Oscars, Emma Stone es la única nominada que compite tanto en la categoría Mejor Actriz Principal como en Mejor Película (como productora). Esto, gracias a su protagónico por “Poor Things”.

En toda la historia, es la segunda mujer que consigue este peculiar caso de doble nominación, pues Frances McDormand lo logró antes con “Nomadland”.

Emma Stone interpreta a Bella Baxter en la película “Poor Things”. Gracias a este trabajo, está nominada en las categorías Mejor Actriz y Mejor Película en los Oscars 2024 (Foto: Searchlight Pictures)

1. El récord de Martin Scorsese

A los 81 años, Martin Scorsese marca el récord como la persona de mayor edad en ser nominada en la categoría Mejor Dirección con “Killers of The Flower Moon”.

Asimismo, es la persona viva con más nominaciones en la terna: tiene 10 en total (solo detrás del fallecido William Wyler, quien logró 12).