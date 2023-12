“Maestro” destaca en la temporada de premios con cuatro nominaciones a los Globos de Oro. Esta película de Netflix, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper como el icónico conductor de orquesta Leonard Bernstein, está bajo el escrutinio de la crítica y la audiencia. Descubre cómo Cooper se preparó para asumir este papel tanto detrás como delante de la cámara.

Aunque la cinta se estrenará el 20 de diciembre en la plataforma de streaming, la realización empezó mucho antes.

Después de que Steven Spielberg renunciara a realizar una película sobre este famoso músico, Cooper tomó la batuta, figurativa y literalmente, en el 2017, momento desde el cual empezó a investigar a profundidad a Bernstein.

El esfuerzo parece haber valido la pena, pues no solo ha sido nominado a Mejor Director, sino también a Mejor Actor en una película dramática en los Globos de Oro 2024.

LA PREPARACIÓN DE BRADLEY COOPER PARA DAR VIDA A LEONARD BERNSTEIN EN “MAESTRO”

Amaba la conducción

Bradley Cooper se sumergió profundamente en el papel de Leonard Bernstein para “Maestro”, encontrando inspiración desde sus días de infancia hasta su experiencia en la escuela de posgrado.

“Yo amaba la conducción desde pequeño, pero me refiero a jugar a que conducía”, dijo en una entrevista con Variety el 8 de diciembre. “Le pedí a Santa Claus por una batuta cuando tenía como ocho años y conducía todo el tiempo, porque en mi casa siempre se escuchaba música clásica”.

El actor también reveló que durante su tiempo en la escuela de posgrado, escribió un monólogo sobre un director, consolidando aún más su conexión con la figura del conductor.

“Sabía que había pasado tanto tiempo en creer que soy un conductor que, si en algún momento tenía la oportunidad de interpretar, había años de ensayo detrás de mí”, aclaró.

Leonard Bernstein también era célebre por haber dirigido la Orquesta Filarmónica de Nueva York (Foto: Netflix)

Investigó durante seis años al personaje

Además, llevó su compromiso al siguiente nivel al investigar al personaje durante seis años, incluso obteniendo grabaciones exclusivas de Bernstein dirigiendo, permitiéndole capturar la esencia única de este maestro de la música.

La pieza clave

Bradley Cooper desentrañó la complejidad de Leonard Bernstein para “Maestro” a través de una preparación minuciosa, destacando una pieza clave en su proceso. Mientras investigaba la vida del renombrado director de orquesta, Cooper descubrió la profunda conexión de Bernstein con la música de Gustav Mahler, una revelación que marcó un punto de inflexión en su enfoque para dar vida al personaje.

“Él (Leonard) amaba a Gustav Mahler y cuando estaba investigando su vida, por alguna razón, nunca escuché la música de Mahler y no sé cómo se me pasó, pero lo hizo. Para mí es la música más poderosa que he escuchado en mi vida y él la condujo. Hay un video de él conduciendo en una catedral y encapsula todo lo que debes saber sobre él como conductor. Pensé: ‘si puedo aprender a conducir como lo hizo en esos seis minutos, ese puede ser el pilar de la película’”, explicó.

La conexión de Bernstein con Mahler y su apasionada dirección se convirtieron en la guía que dio forma al retrato de Cooper del legendario director de orquesta.

Asistió a la Filarmónica

Bradley Cooper también asistió a la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel, quien condujo la misma pieza que Bernstein. Su compromiso fue total, desde el primer ensayo hasta el último, marcando el inicio de una inmersión profunda en el mundo de la dirección orquestal.

“Tres años y medio después, viajé con él a Berlín y pasé dos semanas con él y la Filarmónica de Berlín”, agregó.

Esta experiencia única no solo enriqueció su comprensión de Bernstein sino que también solidificó su dedicación para capturar la autenticidad y la maestría del legendario director en la pantalla.