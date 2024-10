Detrás de cada futbolista profesional, hay una historia de esfuerzo, sacrificio y, por supuesto, apoyo familiar. El caso de Myles Lewis-Skelly, joven promesa del Arsenal, no es la excepción. A sus 18 años, este talentoso mediocampista ha comenzado a dejar su huella en el equipo de Mikel Arteta. Sin embargo, mientras Lewis-Skelly lucha por alcanzar la gloria en la Premier League y la Champions, su madre, Marcia Lewis-Skelly, ha encontrado una misión propia: ayudar a otros padres de jugadores profesionales a navegar por el desafiante mundo del fútbol.

Marcia, con un impresionante trasfondo en la banca de inversión, ha lanzado un emprendimiento que está revolucionando el apoyo que los padres pueden ofrecer a sus hijos futbolistas. Behind The Boots, su podcast, es una plataforma que proporciona consejos, experiencias y herramientas para aquellos que, como ella, enfrentan el desafío de criar a futuros deportistas de élite.

La inspiración detrás de Behind The Boots

Ser madre de un futbolista no es una tarea sencilla. Marcia se dio cuenta de esto mientras su hijo ascendía en las filas del Arsenal. La atención de los agentes, las decisiones sobre contratos y la falta de una red de apoyo sólida llevaron a Marcia a buscar una solución que pudiera beneficiar tanto a su familia como a otros padres en la misma situación. Es entonces cuando decidió crear Behind The Boots, un espacio en el que comparte consejos valiosos sobre cómo lidiar con las particularidades del fútbol profesional desde la perspectiva parental.

Este podcast no solo ha contado con la participación de padres de futbolistas, como Chuka Iwobi, padre de Alex Iwobi, o Joanne Stanway, madre de Georgia Stanway, sino también con la intervención de personalidades del mundo del fútbol como Per Mertesacker, exjugador del Arsenal y ahora director de la academia del club. La riqueza de estas conversaciones radica en la diversidad de experiencias y enfoques, lo que proporciona una visión integral de los retos y oportunidades que enfrentan los padres de jugadores en desarrollo.

La madre de Myles Lewis-Skelly tiene su propio podcast. (Instagram | @myleslewisskelly)

Un apoyo integral para padres

El proyecto de Marcia no se limita solo a un podcast. Ha creado una plataforma en línea llamada No1 Fan Club, un espacio dedicado a brindar apoyo, educación y recursos a los padres de futbolistas en formación. Este club no es solo una comunidad, sino un lugar donde los padres pueden acceder a talleres, participar en redes de apoyo y encontrar material especializado para entender mejor el entorno futbolístico. Además, la plataforma incluye un club de lectura enfocado en el desarrollo personal y el bienestar tanto de los jugadores como de sus familias.

Uno de los aspectos más destacados de No1 Fan Club es su enfoque holístico. Marcia ha comprendido que no se trata solo de apoyar el crecimiento deportivo de los jóvenes, sino también de cuidar su bienestar físico, emocional y mental. En palabras de Marcia, “proporcionamos información sobre todo, desde nutrición y lesiones de crecimiento hasta el impacto de los dispositivos digitales en el rendimiento y el bienestar general de nuestros hijos, y de nosotros mismos”. Este enfoque integral ha sido clave para el éxito de su emprendimiento.

Myles Lewis-Skelly es un futbolista británico que juega como centrocampista en el Arsenal F. C. de la Premier League. (AFP)

De la banca de inversión al fútbol

El salto de Marcia del mundo financiero al del fútbol puede parecer sorprendente, pero su motivación fue clara: entender el negocio del fútbol para tomar decisiones informadas sobre el futuro de su hijo. Ante la falta de información confiable y el limitado acceso a redes de apoyo dentro del mundo futbolístico, Marcia decidió estudiar un máster en negocios de fútbol y, posteriormente, aprobar el examen de agente de fútbol de la FIFA. Aunque su objetivo principal no era convertirse en la representante de su hijo, este proceso le permitió comprender mejor cómo funcionan los contratos y las negociaciones en el deporte, dándole una ventaja invaluable al gestionar la carrera de Myles.

Marcia explicó en una entrevista con The Athletic que su decisión de estudiar el fútbol como un negocio fue motivada por la necesidad de tomar decisiones informadas: “El fútbol es un negocio. Y, como cualquier negocio, debes entenderlo para tener éxito. Si no lo comprendemos, tomaremos decisiones equivocadas”. Esta visión refleja la importancia de estar bien informado y preparado para enfrentar las complejidades del mundo profesional del fútbol.

El impacto de su emprendimiento

El éxito de Behind The Boots y No1 Fan Club no solo se mide en términos de audiencia o participación, sino en el impacto que ha tenido en las familias de futbolistas en todo el Reino Unido. Como ella misma mencionó, hay más de 3.5 millones de niños jugando fútbol organizado cada semana, y muchos de ellos sueñan con convertirse en profesionales. A través de su emprendimiento, Marcia ofrece una perspectiva realista y sincera sobre el camino que enfrentan tanto los jugadores como sus familias, proporcionando herramientas prácticas para lidiar con los desafíos que surgen a lo largo del camino.

Su plataforma también ha sido un recurso clave para abordar temas cruciales como las lesiones, el manejo de la presión y la importancia del descanso y el bienestar emocional en la carrera de un jugador. Marcia ha sabido identificar las áreas que a menudo se pasan por alto en el desarrollo de un futbolista, y ha creado un entorno donde los padres pueden aprender, compartir experiencias y apoyarse mutuamente.