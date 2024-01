El jueves 18 de enero, se anunciaron a los nominados a los BAFTA 2024, los premios más importantes de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Y, aunque la ausencia de estrellas como Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en las ternas de actuación llamó la atención de más de uno, lo cierto es que muchos tienen ganas de disfrutar de las producciones consideradas en competencia desde la comodidad de su casa. ¿Quieres saber cómo ver las películas nominadas a los BAFTA 2024? Presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la 77.ª edición de los premios BAFTA está programada para llevarse a cabo el 18 de febrero de 2024, exactamente en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres.

En la ceremonia, cuatro películas fueron las más nominadas: “Oppenheimer” (13), “Poor Things” (11), “Killers of the Flower Moon” (9) y “The Zone of Interest” (9).

¿EN QUÉ PLATAFORMAS VER LAS PELÍCULAS NOMINADAS A LOS BAFTA 2024?

1. Categoría: Mejor Película

“Anatomy of a Fall” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Llega a los cines de México desde el 25 de enero del 2024. En otros países de Latinoamérica, puedes revisar la cartelera de tu cine favorito para conocer su fecha de lanzamiento.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Llega a los cines de México desde el 25 de enero del 2024. En otros países de Latinoamérica, puedes revisar la cartelera de tu cine favorito para conocer su fecha de lanzamiento. “The Holdovers” - Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Llegó a los cines de México el 18 de enero del 2024 y también puede verse en las carteleras de otros países de Latinoamérica.

- Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Llegó a los cines de México el 18 de enero del 2024 y también puede verse en las carteleras de otros países de Latinoamérica. “Killers of the Flower Moon” - Disponible en Apple TV+.

- Disponible en Apple TV+. “Oppenheimer” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Llega a Peacock (Estados Unidos) el 16 de febrero del 2024.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Llega a Peacock (Estados Unidos) el 16 de febrero del 2024. “Poor Things” - Llega a los cines de México y varios países de Latinoamérica el 25 de enero del 2024.

2. Categoría: Mejor Dirección

Bradley Cooper - “Maestro” - Disponible en Netflix.

- Disponible en Netflix. Andrew Haigh – “All of Us Strangers” - Llega a los cines de México y Latinoamérica el 29 de febrero del 2024.

- Llega a los cines de México y Latinoamérica el 29 de febrero del 2024. Justine Triet – “Anatomy of a Fall” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Alexander Payne – “The Holdovers” - Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Christopher Nolan – “Oppenheimer” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Jonathan Glazer – “The Zone of Interest” - Llega a los cines de México desde el 1 de febrero del 2024. En otros países de Latinoamérica, puedes revisar la cartelera de tu cine favorito para conocer su fecha de lanzamiento.

3. Categoría: Mejor Actor

Bradley Cooper – “Maestro” - Disponible en Netflix.

- Disponible en Netflix. Colman Domingo – “Rustin” - Disponible en Netflix.

- Disponible en Netflix. Paul Giamatti – “The Holdovers” - Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Barry Keoghan – “Saltburn” - Disponible en Amazon Prime Video.

- Disponible en Amazon Prime Video. Cillian Murphy – “Oppenheimer” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Teo Yoo – “Past Lives” - Llega a los cines de México desde el 1 de febrero del 2024. En otros países de Latinoamérica, puedes revisar la cartelera de tu cine favorito para conocer su fecha de lanzamiento.

4. Categoría: Mejor Actriz

Fantasia Barrino – “The Color Purple” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Llega a los cines de México y varios países de Latinoamérica el 8 de febrero del 2024.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Llega a los cines de México y varios países de Latinoamérica el 8 de febrero del 2024. Sandra Hüller – “Anatomy of a Fall” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Carey Mulligan – “Maestro” - Disponible en Netflix.

- Disponible en Netflix. Vivian Oparah – “Rye Lane” - Disponible en Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y Hulu (Estados Unidos).

- Disponible en Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y Hulu (Estados Unidos). Margot Robbie – “Barbie” - Disponible en HBO Max.

- Disponible en HBO Max. Emma Stone – “Poor Things” - Aún en cines.

5. Categoría: Mejor Actor de Reparto

Robert De Niro – “Killers of the Flower Moon” - Disponible en Apple TV+.

- Disponible en Apple TV+. Robert Downey Jr. – “Oppenheimer” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Jacob Elordi – “Saltburn” - Disponible en Amazon Prime Video.

- Disponible en Amazon Prime Video. Ryan Gosling – “Barbie” - Disponible en HBO Max.

- Disponible en HBO Max. Paul Mescal – “All of Us Strangers” - Aún en cines.

- Aún en cines. Dominic Sessa – “The Holdovers” - Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

6. Categoría: Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt – “Oppenheimer” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Danielle Brooks – “The Colour Purple” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Claire Foy – “All of Us Strangers” - Aún en cines.

- Aún en cines. Sandra Hüller – “The Zone of Interest” - Aún en cines.

- Aún en cines. Rosamund Pike – “Saltburn” - Disponible en Amazon Prime Video.

- Disponible en Amazon Prime Video. Da’Vine Joy Randolph – “The Holdovers” - Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

7. Categoría: Mejor Guion Original

“Anatomy of a Fall” – Justine Triet y Authur Harari - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

– Justine Triet y Authur Harari - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. “Barbie” – Greta Gerwig y Noah Baumbach - Disponible en HBO Max.

– Greta Gerwig y Noah Baumbach - Disponible en HBO Max. “The Holdovers” – David Hemingson - Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

– David Hemingson - Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. “Maestro” – Bradley Cooper y Josh Singer - Disponible en Netflix.

– Bradley Cooper y Josh Singer - Disponible en Netflix. “Past Lives” – Celine Song - Aún en cines.

8. Categoría: Mejor Guion Adaptado

“All of Us Strangers” – Andrew Haigh - Aún en cines.

– Andrew Haigh - Aún en cines. “American Fiction” – Cord Jefferson - Aún en cines.

– Cord Jefferson - Aún en cines. “Oppenheimer” – Christopher Nolan - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

– Christopher Nolan - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. “Poor Things” – Tony McNamara - Aún en cines.

– Tony McNamara - Aún en cines. “The Zone of Interest” – Jonathan Glazer - Aún en cines.

9. Categoría: Mejor Película Animada

10. Categoría: Mejor Documental

11. Categoría: Mejor Película en Lengua Extranjera

“20 Days in Mariupol” - Disponible para alquilar y/o comprar en Amazon y Google Play.

- Disponible para alquilar y/o comprar en Amazon y Google Play. “Anatomy of a Fall” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. “Past Lives” - Aún en cines.

- Aún en cines. “La sociedad de la Nieve” (“Society of the Snow”) - Disponible en Netflix.

- Disponible en Netflix. “The Zone of Interest” - Aún en cines.

12. Categoría: Mejor Casting

“All of Us Strangers” - Aún en cines.

- Aún en cines. “Anatomy of a Fall” - Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. “The Holdovers” - Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

- Disponible en Peacock Premium (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. “How to Have Sex” - Disponible en MUBI (Latinoamérica).

- Disponible en MUBI (Latinoamérica). “Killers of the Flower Moon” - Disponible en Apple TV+.

Otras películas en competencia: