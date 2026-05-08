Noé Yactayo
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Mi madre es como la arena. Del tipo que te calienta en la playa cuando sales temblando del agua fría. Del tipo que se adhiere a tu cuerpo, dejando su huella en tu piel para recordarte dónde has estado y de dónde vienes. (Foto: Pinterest)
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Mi madre es como la arena. Del tipo que te calienta en la playa cuando sales temblando del agua fría. Del tipo que se adhiere a tu cuerpo, dejando su huella en tu piel para recordarte dónde has estado y de dónde vienes. (Foto: Pinterest)

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Hay una razón por la que creo que puedo hacer cualquier cosa, porque estás a mi lado mamá. (Foto: Pinterest)
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Hay una razón por la que creo que puedo hacer cualquier cosa, porque estás a mi lado mamá. (Foto: Pinterest)

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Desde que nací, has sido la persona más especial en mi vida. (Foto: Pinterest)
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Una madre nunca es una sola persona, sino es aquella persona que piensa por dos, una vez por ella y otra vez por su hijo. (Foto: Pinterest)
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Una madre nunca es una sola persona, sino es aquella persona que piensa por dos, una vez por ella y otra vez por su hijo. (Foto: Pinterest)

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Hay una razón por la que creo que puedo hacer cualquier cosa, porque estás a mi lado mamá. (Foto: Pinterest)
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Hay una razón por la que creo que puedo hacer cualquier cosa, porque estás a mi lado mamá. (Foto: Pinterest)

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Mamá, tus manos son mi mejor compañía y tus brazos mi mejor refugio. ¡Te quiero! (Foto: Pinterest)
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Mamá, tus manos son mi mejor compañía y tus brazos mi mejor refugio. ¡Te quiero! (Foto: Pinterest)

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Tu sonrisa me contagia y me encanta. Tu mirada me transmite paz y amor. Tus abrazos me llenan de fuerza. Gracias, mamá por estar a mi lado. (Foto: Pinterest)
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Tu sonrisa me contagia y me encanta. Tu mirada me transmite paz y amor. Tus abrazos me llenan de fuerza. Gracias, mamá por estar a mi lado. (Foto: Pinterest)

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La felicidad de una madre es como un faro, iluminando el futuro, pero reflejado también en el pasado bajo la apariencia de buenos recuerdos. (Foto: Pinterest)
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La felicidad de una madre es como un faro, iluminando el futuro, pero reflejado también en el pasado bajo la apariencia de buenos recuerdos. (Foto: Pinterest)

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Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es el corazón de una madre. (Foto: Pinterest)
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Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es el corazón de una madre. (Foto: Pinterest)

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Soy una princesa no porque tenga un príncipe, sino porque una reina me crió. Te quiero, mamá. (Foto: Pinterest)
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Soy una princesa no porque tenga un príncipe, sino porque una reina me crió. Te quiero, mamá. (Foto: Pinterest)

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La M de maravillosa, la A de amor, la D de dedicación, la R de responsabilidad, la E por lo especial. (Foto: Pinterest)
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La M de maravillosa, la A de amor, la D de dedicación, la R de responsabilidad, la E por lo especial. (Foto: Pinterest)

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Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano. (Foto: Pinterest)
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Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano. (Foto: Pinterest)

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Amo a mi madre como los árboles aman el agua y el sol. Ayudan a crecer, prosperar y a alcanzar grandes alturas. (Foto: Pinterest)
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Amo a mi madre como los árboles aman el agua y el sol. Ayudan a crecer, prosperar y a alcanzar grandes alturas. (Foto: Pinterest)

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De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos. (Foto: Pinterest)
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De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos. (Foto: Pinterest)

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Aunque cometa errores, aunque no estés de acuerdo conmigo, aunque me caiga, siempre estás ahí esperándome para ayudarme a volver a luchar. (Foto: Pinterest)
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Aunque cometa errores, aunque no estés de acuerdo conmigo, aunque me caiga, siempre estás ahí esperándome para ayudarme a volver a luchar. (Foto: Pinterest)

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Ningún idioma puede expresar el poder, belleza y heroísmo del amor de una madre. (Foto: Pinterest)
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Gracias, mamá, porque en tus ojos nunca seré imperfecta. (Foto: Pinterest)
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Sería incapaz de entender la belleza y la bondad sin ti, mamá; te lo debo todo. (Foto: Pinterest)
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Sería incapaz de entender la belleza y la bondad sin ti, mamá; te lo debo todo. (Foto: Pinterest)

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Las madres y sus hijos pertenecen a una categoría propia. No hay un vínculo tan fuerte en todo el mundo. No hay amor tan instantáneo e indulgente. (Foto: Pinterest)
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Las madres y sus hijos pertenecen a una categoría propia. No hay un vínculo tan fuerte en todo el mundo. No hay amor tan instantáneo e indulgente. (Foto: Pinterest)

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Las madres no sólo nos guían a la práctica, nos guían a la grandeza. (Foto: Pinterest)
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Las madres no sólo nos guían a la práctica, nos guían a la grandeza. (Foto: Pinterest)

El Día de las Madres 2026 se celebra este fin de semana, el domingo 10 de mayo, tanto en México como en Estados Unidos y otros países, y es la oportunidad ideal para honrar a esa mujer especial en tu vida. Ya sea con una tarjeta emotiva, un detalle sorpresa o una reunión familiar, este día invita a detener la rutina para reconocer todo lo que las mamás hacen a diario. Además del regalo, unas palabras llenas de amor y gratitud pueden marcar la diferencia y quedarse en su memoria por mucho tiempo.

Hoy, las redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram se han convertido en el escenario perfecto para expresar ese cariño. Un mensaje acompañado de una imagen bonita o una frase divertida puede alegrarle el día, incluso si no pueden estar juntos físicamente. Desde fotos familiares hasta diseños especiales por el Día de las Madres, cada publicación se convierte en una muestra pública de afecto hacia mamá.

Si no sabes por dónde empezar, aquí puedes encontrar imágenes bonitas listas para usar y combinar con mensajes cortos, dedicatorias emotivas o frases graciosas para hacerla sonreír. La idea es que puedas personalizar tu saludo según tu estilo y la personalidad de tu mamá: más tierno, más divertido o más formal. Lo importante es que sienta que pensaste en ella y que quisiste hacer algo especial en su honor.

Este domingo 10 de mayo de 2026, aprovecha para decirle cuánto la quieres, agradecerle por su esfuerzo y recordarle lo importante que es en tu vida. Un mensaje, una imagen y unos minutos de tu tiempo pueden ser el mejor regalo para el Día de las Madres, sin importar la distancia ni el formato en que decidas celebrarlo.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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