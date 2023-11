“Five Nights At Freddy’s” sorprendió al convertirse en un éxito de taquilla del 2023, recaudando -solo durante su primera semana de lanzamiento- más de 130 millones de dólares alrededor del mundo. Así, mientras muchos se preguntan si “FNAF” realmente estuvo a la altura del videojuego homónimo de Scott Cawthon, se abrió el debate sobre la calidad de las adaptaciones cinematográficas de este tipo de obras. Por ello, en este polémico contexto, seleccionamos 10 de las mejores películas que adaptan videojuegos.

Vale precisar que gran parte de los espectadores consideran que la mayoría de estos largometrajes no le hacen un digno homenaje a las producción originales. Y... ¿quién podría culparlos? La existencia de títulos como “Street Fighter” con Jean-Claude Van Damme y el live-action de “Super Mario Bros.” no hacen más que apoyar su postura.

Sin embargo, pese a que no es lo habitual, hay algunos films que le hacen un poco más de justicia a los juegos y, quizá, deberías darles una oportunidad.

LAS 10 MEJORES PELÍCULAS QUE ADAPTAN VIDEOJUEGOS

10. “Sonic the Hedgehog 2″ (2022)

Empezamos la lista con la secuela de “Sonic the Hedgehog” (2020), cargada de referencias sobre el icónico videojuego de SEGA. Quizá esta divertida cinta no ganó un Óscar, pero fue nominada a la gala de The Game Awards como Mejor Adaptación.

¿De qué trata? Tras establecerse en Green Hills, Sonic está ansioso por demostrar que tiene lo que hay que tener para ser un verdadero héroe. Su prueba llega cuando el Dr. Robotnik regresa, esta vez con un nuevo compañero, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. Sonic forma equipo con su propio compañero, Tails, y juntos se embarcan en un viaje por todo el mundo para encontrar la joya antes de que caiga en las manos equivocadas.

¿Cómo ver la producción? “Sonic 2: La película” está disponible en Star Plus (Latinoamérica), Paramount Plus (Estados Unidos) y Netflix (España).

9. “Resident Evil” (2002)

Milla Jovovich protagoniza la cinta con la que inició la clásica franquicia cinematográfica del videojuego de Capcom. Odiada por muchos, pero amada por otros más... casi todos coinciden en que es la mejor de la saga.

¿De qué trata? Algo terrible acecha en La Colmena, un centro de investigación genética subterráneo dirigido por la Corporación Umbrella, un consorcio biogenético sin rostro. Cuando se produce un brote vírico, la Reina Roja -el superordenador que controla La Colmena- sella toda la instalación para contener la fuga y mata a todos los empleados.

¿Cómo ver la producción? “Resident Evil: El huésped maldito” está disponible en Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus y HBO Max en Latinoamérica. Además, en AMC (Estados Unidos) y Movistar Plus (España).

8. “Dragon Quest: Your Story” (2019)

Este film animado, dirigido por Takashi Yamazaki, Ryuichi Yagi y Makoto Hanafusa, adapta la historia del videojuego “Dragon Quest V” de 1992. Aunque no utiliza el estilo artístico característico de Akira Toriyama, fue celebrada por varios fans y algunos recién llegados a la historia.

¿De qué trata? Luca sigue los pasos de su padre para rescatar a su madre del malvado Ladja. Su única esperanza es dar con el héroe celestial que esgrime la espada zenithiana.

¿Cómo ver la producción? “Dragon Quest: Your Story” está disponible en Netflix.

7. “Kingsglaive: Final Fantasy XV” (2016)

Dirigida por Takeshi Nozue y escrita por Takashi Hasegawa, esta película se creó como parte de una expansión multimedia del videojuego de Square Enix, para evitar tener que desarrollar una serie de juegos utilizando el mismo escenario y los personajes.

¿De qué trata? El reino mágico de Lucis es el hogar de los sagrados Crystal, pero el amenazador imperio de Niflheim no se detendrá ante nada para hacerlo suyo. Entonces, ante la abrumadora fuerza militar de sus enemigos, el rey Regis tan solo puede salvar su reino aceptando un ultimátum: deberá ceder todas las tierras fuera de la ciudad y ver a su hijo, el príncipe Noctis, casado con Lady Lunafreya, la princesa de Tenebrae cautiva de Nifheim.

¿Cómo ver la producción? “Final Fantasy XV: La película” está disponible en Netflix (Latinoamérica), iTunes y Amazon.

6. “Gran Turismo” (2023)

Este proyecto de Neill Blomkamp está basado en la serie de videojuegos homónima de Polyphony Digital y fue producido por Columbia Pictures, PlayStation Productions y 2.0 Entertainment.

¿De qué trata? La cinta narra la verdadera historia de un equipo de ganadores improbables: un gamer perseverante de la clase trabajadora, un fracasado expiloto de carreras y un ejecutivo de automovilismo idealista. Juntos lo arriesgarán todo para ser parte del deporte más elitista del mundo.

¿Cómo ver la producción? “Gran Turismo” está disponible en iTunes y Amazon.

5. “Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge” (2020)

Warner Bros. produce esta imperdible película animada -con calificación R- que se basa en la popular franquicia de videojuegos de artes marciales creada por Ed Boon y John Tobias.

¿De qué trata? El largometraje pone el foco en un torneo único que se celebra una vez por generación y en el que se enfrentan los campeones de distintos reinos. El ganador determinará el destino de la Tierra y de sus habitantes.

¿Cómo ver la producción? “Mortal Kombat Legends: La venganza de Scorpion” está disponible en HBO Max (Latinoamérica), iTunes y Amazon.

4. “Batman: Assault on Arkham” (2014)

Esta cinta de Jay Oliva y Ethan Spaulding es la número 21 de las películas originales animadas del Universo DC y está ambientada en el universo de la franquicia de videojuegos “Batman: Arkham”.

¿De qué trata? En una batalla épica entre el bien y el mal, el superhéroe Batman, uno de los más valientes del mundo, se enfrenta a un peligroso pelotón de villanos, que lleva el nombre clave de “Escuadrón Suicida”.

¿Cómo ver la producción? “Batman: Ataque a Arkham” está disponible en HBO Max (Latinoamérica, Estados Unidos) y Amazon.

3. “The Super Mario Bros. Movie” (2023)

La segunda película más taquillera del 2023, solo detrás de “Barbie” de Greta Gerwig, es una divertida adaptación de los emblemáticos videojuegos de Nintendo protagonizados por Mario, uno de los personajes más queridos de la cultura popular.

¿De qué trata? Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

¿Cómo ver la producción? “Super Mario Bros. La película” está disponible en Peacock (Estados Unidos), iTunes y Amazon.

2. “Tetris” (2023)

No es exactamente la adaptación de un videojuego, pero se enfoca en la historia real detrás de la comercialización del videojuego ruso “Tetris”. Lo que comienza como una película biográfica, pronto se transforma en un emocionante drama de espías en plena Guerra Fría.

¿De qué trata? Narra parte de la vida del comercial de videojuegos estadounidense Henk Rogers y su descubrimiento del Tetris en 1988. Cuando se dispone a hacer que el juego sea disponible en el mundo, se mete en una peligrosa red de mentiras y corrupción detrás de la “Cortina de Hierro”.

¿Cómo ver la producción? “Tetris” está disponible en Apple TV+.

1. “Wreck-It Ralph” (2012)

En el 2012, Disney estrenó una fantástica cinta cargada de infinidad de referencias al mundo de los videojuegos. Desde “Sonic”, “Pac-Man”, “Dance Dance Revolution”, “Mario”, “Altered Beast” y más... casi todas las franquicias tienen lugar en este maravilloso mundo animado.

¿De qué trata? Durante décadas, Ralph ha vivido a la sombra de Repara-Félix Jr., el chico bueno de su videojuego. Cansado de ser el malo de la historia, Ralph decide tomar el asunto por sus propias y gigantes manos, y se lanza en un viaje a través de los distintos mundos y generaciones de videojuegos para demostrarle al mundo que él también puede ser un héroe.

¿Cómo ver la producción? “Ralph, el demoledor” está disponible en Disney Plus.