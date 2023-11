El 2023 fue un estupendo año para Beyoncé y Taylor Swift, quienes recaudaron millones de dólares con las giras “Renaissance World Tour” y “The Eras Tour”, respectivamente. Lo cierto es que ambas estrellas recorrieron el mundo con su música y, por si fuera poco, decidieron trasladar esta experiencia a las salas de cine. Así, mientras “Renaissance: A Film by Beyoncé” y “Taylor Swift: The Eras Tour” gozan del respaldo de la taquilla, quizá te gustaría conocer otras películas de conciertos que fueron aclamadas por el público y la crítica. Pues, en esta nota, te presentamos a las 10 mejores.

Antes de continuar, debes saber que Beyoncé es una especie de “experta” de este tipo de documentales, ya que ha estrenado previamente “Homecoming: A Film by Beyoncé” (2019), “Beyoncé Live in Atlantic City” (2013), “The Beyoncé Experience: Live” (2007) y “Beyoncé: Live at Wembley” (2004). Estos proyectos podrían fácilmente ser parte de la lista, pero decidimos enfocarme en músicos más allá de “Queen B”.

Vale precisar también que esta es una selección para los fans de todos los géneros, pues incluye a representantes del pop, el rock, el rap, el jazz y otros estilos musicales. Ahora sí... ¡vamos con el listado!

LAS PELÍCULAS DE CONCIERTOS QUE NO TE PUEDES PERDER

10. “Shakira: Oral Fixation Tour” (2007)

La lista empieza con uno de los tours más emblemáticos de Shakira, una de las artistas colombianas más famosas de todos los tiempos.

¿De qué trata? Esta es la recopilación de imágenes de la gira “Fijación Oral” de Shakira, que recorrió 36 países. La producción fue filmada en directo entre 2006 y 2007, con Alejandro Sanz y Wyclef Jean como invitados especiales.

¿Cómo ver la película? “Shakira: Oral Fixation Tour” está disponible en iTunes.

9. “Madonna: Live! Blond Ambition World Tour 90 from Barcelona Olympic Stadium” (1990)

David Mallet dirige a la reina del pop, Madonna, en esta película documental de su exitoso “Blond Ambition World Tour”.

La cinta se grabó el 1 de agosto de 1990 en el Estadio Olímpico de Barcelona y, en su momento, fue retransmitido en Europa, Australia y Canadá.

8. “Katy Perry: Part of Me” (2012)

La superestrella Katy Perry nos traslada al interior de su gira “California Dreams World Tour” (2011), en un film lleno de magia, color, glamour y algunos momentos conmovedores.

¿Cómo ver la película? “Katy Perry: Part of Me” está disponible en Paramount Plus (Estados Unidos), iTunes y Amazon.

7. “One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga” (2014)

“One Last Time: Una noche con Tony Bennett y Lady Gaga” es un proyecto del director Alex Coletti, con una gran carga emocional para sus dos protagonistas.

¿De qué trata? Un especial en honor al legado musical y la amistad duradera de Tony Bennett y Lady Gaga. Filmado en el Radio City Music Hall, el concierto en vivo reúne a los dos increíbles artistas... en las últimas actuaciones públicas de Bennett.

6. “Fade to Black” (2004) de Jay-Z

Esta película se centra en la figura del rapero Jay-Z y su impresionante presentación en el Madison Square Garden en noviembre de 2003.

¿De qué trata? En un acontecimiento sin precedentes, un artista de hip-hop agotó las entradas de un estadio en sólo dos horas. Esta fue una culminación espectacular de la carrera discográfica de Jay-Z, antes de su autoproclamada retirada de la actuación en solitario. Pero esta noche también definió a una generación musical, mostrando la evolución y el alcance del género musical más popular del mundo.

5. “Elvis: That’s the Way It Is” (1970) de Elvis Presley

Denis Sanders llevó a la pantalla el espectacular concierto que dio Elvis Presley el 31 de Julio de en 1970. Tras estar ausente de los escenarios durante más de una década, tuvo un regreso triunfal en Las Vegas.

¿Cómo ver la película? “Elvis: That’s the Way It Is” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica) y iTunes.

4. “Pink Floyd: Live at Pompeii” (1972) de Pink Floyd

“Pink Floyd: Live at Pompeii” es una película de Adrian Maben que nos muestra un concierto de Pink Floyd sin público, en el antiguo anfiteatro romano de Pompeya.

¿De qué trata? La producción combina versiones en directo de las canciones de la famosa banda británica, imágenes de estudio de las grabaciones de “Dark side of the Moon” y entrevistas a los integrantes de la agrupación.

3. “Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” (1979) de David Bowie

D.A. Pennebaker dirige este icónico largometraje que traslada a la pantalla el concierto de Ziggy Stardust (alter ego de David Bowie) realizado en el Hammersmith Odeon de Londres en 1973.

¿Cómo ver la película? “Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” está disponible en iTunes.

2. “Nirvana: MTV Unplugged in New York” (1994)

Bajo la dirección de Beth McCarthy-Miller, este especial de MTV registró una de las actuaciones más memorables de la banda liderada por Kurt Cobain.

Nirvana grabó esta presentación el 18 de noviembre de 1993 en los estudios Sony de la ciudad de Nueva York y no fue lanzada hasta después de la muerte de Cobain.

1. “Gimme Shelter” (1970) de The Rolling Stones

La lista es liderada por esta producción dirigida por Albert Maysles, David Maysles y Charlotte Zwerin, calificada por varios expertos como “la mejor película de rock jamás realizada”.

¿De qué trata? Este documental histórico sigue a The Rolling Stones en su tristemente célebre gira estadounidense de 1969, que dejó a varios asistentes heridos. La cinta intercala las actuaciones, la violencia y una reflexión posterior sobre lo sucedido.

¿Cómo ver la película? “Gimme Shelter” está disponible en Max (Estados Unidos) y Amazon.