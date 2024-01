Endurecida por una carrera definida por la traición, la decepción y la infravaloración, Becky Lynch decidió tomar su destino en sus propias manos y forzar su camino hacia la cima de la montaña deshaciéndose de cualquiera, amigo o enemigo, que bloqueara su camino. Los resultados hablan por sí solos. Lynch le dio a la división femenina mayor exposición en 2018 cuando ganó su segundo Campeonato Femenino de SmackDown, liderando una invasión de Raw que dejó a Ronda Rousey desmoralizada y humillada - esto a pesar de que la irlandesa sufrió una conmoción cerebral en el proceso. "The Man" volvió a dejar su marca al ganar la Batalla Real de 30 Mujeres del Royal Rumble 2019 para ganar una oportunidad por el Campeonato Mundial en WrestleMania 35, convirtiéndose en el primer evento principal femenino en la historia de WrestleMania, donde The Man derrotó a la Campeona Femenina de Raw Ronda Rousey y a la Campeona Femenina de SmackDown Charlotte Flair para reclamar ambos títulos en un combate Winner Take All.