Bobby Lashley ha sido tres veces campeón nacional de lucha libre y cuatro veces All-American de lucha libre. También ha sido dos veces campeón de las Fuerzas Armadas y se llevó a casa la medalla de plata en los Campeonatos Mundiales CISM de 2002, compitiendo contra los mejores del resto de las fuerzas armadas del mundo. Sin embargo, para él, todo eso fue un precursor del entrenamiento para la WWE. Lashley llegó a los cuadriláteros a través de la marca ECW de la WWE y luchó hasta convertirse en uno de los últimos campeones de la mencionada marca. Después de perfeccionar aún más su arte fuera de la WWE en el mundo de las MMA, Lashley hizo un explosivo regreso sorpresa a Raw en 2018. Desde su regreso, "The All Mighty" capturó tanto el oro del Campeonato Intercontinental como el del Campeonato de los Estados Unidos y surgió a la prominencia como el Chief Hurt Officer de The Hurt Business, una facción formada junto a MVP, Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Equipado con su irrompible Hurt Lock, Lashley ganó por fin el premio gordo al derrotar a The Miz y convertirse en el nuevo Campeón de la WWE en un episodio de Raw en 2021.