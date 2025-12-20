Jake Paul vuelve a desafiar los límites entre espectáculo y deporte de élite al medirse esta noche con Anthony Joshua, excampeón mundial de los pesados, en Miami. Un año después de su controvertida victoria sobre un veterano Mike Tyson de 58 años, el estadounidense de 28 años encara ahora un reto mucho más peligroso: un Joshua de 36 años, en plenitud física, con mayor tamaño, alcance y una carrera olímpica y profesional avalando su favoritismo absoluto.
La pelea, financiada por Netflix y duramente cuestionada por organismos y exboxeadores, ha sido calificada como un cruce “peligroso” e incluso como posible “último día en la Tierra” para Paul. Con Joshua pesando 110 kg frente a los 98 kg de su rival, y una diferencia notable de estatura y potencia, analistas como Michael Bisping descartan cualquier sorpresa y auguran una noche dura para Paul, en un recordatorio de que, como repiten las voces del ring, “no se juega al boxeo”.
Resultados de la cartelera Jake Paull vs. Anthony Joshua en vivo
- Peso pesado — Jake Paul vs. Anthony Joshua (8 rounds)
- Peso superpluma (títulos) — Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin (12 rounds, por los títulos superpluma OMB/FIB/AMB)
- Peso crucero — Anderson Silva vs. Tyron Woodley (6 rounds)
- Peso superpluma — Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes (6 rounds)
- Peso gallo femenino (título indiscutido) — Cherneka Johnson vs. Amanda Galle (10 rounds)
- Peso ligero femenino (título CMB) — Caroline Dubois vs. Camila Panatta (10 rounds)
- Peso paja femenino (título CMB): Yokasta Valle derrotó a Yadira Bustillos por decisión mayoritaria (95-95, 98-92, 96-94)
- Peso wélter: Avious Griffin derrotó a Justin Cardona por nocaut en el primer asalto (2:59)
- Peso crucero: Keno Marley derrotó a Diarra Davis Jr. por decisión unánime (40-35 x3)
Desde el Kaseya Center y con transmisión global de Netflix, seguiremos minuto a minuto todo lo que ocurra dentro y fuera del ring: la previa, la cartelera completa, las entradas de los protagonistas y, por supuesto, cada golpe de la pelea estelar entre Paul y Joshua. Prepárate para una noche en la que no hay títulos en juego, pero sí reputaciones, legado y el orgullo de dos figuras que llegan con cuentas pendientes con la crítica.