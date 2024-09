El boxeador japonés Naoya Inoue y el irlandés TJ Doheny chocarán guantes este martes 3 de septiembre (3:45 horas del Tiempo de Centro de México, CDMX; 5:45 am ET | 4:45 am CT | 3:45 am MT | 2:45 am PT) en el cuadrilátero del Ariake Arena de Tokio, Japón, por el título indiscutido de la categoría peso supergallo de boxeo. En este artículo, te explicaré los canales y servicios streaming para poder la pelea completa desde tu Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC, según el país donde te encontraras.

En México y el resto de países de Latinoamérica, la transmisión del combate Naoya Inoue vs. TJ Doheny estará a cargo de ESPN y el servicio streaming de Disney+.

Si en caso te encuentras en los Estados Unidos, tu mejor opción para ver el combate Inoue-TJ Doheny será por la plataforma streaming de ESPN Plus y, también, por el canal de ESPN Deportes (en español).

En el Reino Unido e Irlanda, la pelea de boxeo entre Naoya Inoue y TJ Doheny se podrá seguir por las pantallas de Sky Sports Main Event, Sky Sports Arena y Sky Go; mientras que en Australia será mediante Foxtel y Kayo Sport.

¿Qué canal transmite la pelea Naoya Inoue vs. TJ Doheny desde USA, México y más países?

Países Canales TV México ESPN, ESPN 2 y Star+ Estados Unidos ESPN y ESPN+ Reino Unido Sky Sports Main Event, Sky Sports Arena y Sky Go Irlanda Sky Sports Main Event, Sky Sports Arena y Sky Go España Eurosport y Eurosport Player Australia Foxtel y Kayo Sport Argentina ESPN, ESPN 2 y Disney+ Bolivia ESPN, ESPN 2 y Disney+ Chile ESPN, ESPN 2 y Disney+ Colombia ESPN, ESPN 2 y Disney+ Ecuador ESPN, ESPN 2 y Disney+ Paraguay ESPN, ESPN 2 y Disney+ Perú ESPN, ESPN 2 y Disney+ Uruguay ESPN, ESPN 2 y Disney+ Venezuela ESPN, ESPN 2 y Disney+ Brasil ESPN, ESPN 2 y Disney+