México y Ghana prometen un duelo de poder a poder cuando se enfrenten este sábado 14 de octubre (19:00 horas de CDMX; 9 pm ET, 8 pm CT, 7 pm MT y 6 pm PT) en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, por un amistoso de carácter internacional de la FIFA con la mira puesta a la próxima Liga de Naciones de la Concacaf y Mundial del 2026 que organizan junto a Canadá y Estados Unidos. La transmisión oficial del partido para el público mexicano estará a cargo de Azteca 7, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes, ViX Plus y TUDN.

Si te encuentras en los Estados Unidos y deseas ver el juego de La Tri contra Las Estrellas Negras deberás sintonizar los canales de TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA y Univision. Bajo estas alternativas podrás disfrutar del amistoso México-Estados Unidos en dos idiomas: inglés y español latino.

En el resto de países de Centroamérica como Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá se podrá seguir el duelo de la Selección Mexicana ante Ghana vía TUDN y ViX+.

En Ghana, la cadena GTV Sports+ cuenta con los derechos de transmisión del México contra Ghana.

¿Qué canal transmite México vs. Ghana por amistoso desde USA?

Países Canales de TV México Azteca 7, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, ViX, TUDN y TUDN En Vivo Estados Unidos TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA y Univision Ghana GTV Sports+ Costa Rica TUDN y ViX+ República Dominicana TUDN y ViX+ El Salvador TUDN y ViX+ Guatemala TUDN y ViX+ Honduras TUDN y ViX+ Panamá TUDN y ViX+ Nicaragua TUDN y ViX+