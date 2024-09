La séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 se juegan este fin de semana, y uno de los partidos esperados es el Brasil vs. Ecuador, que se juega este viernes 6 de septiembre desde las 10:00 pm de Brasilia. La verdeamarela está obligado a ganar ante su gente para retomar la pelea por la clasificación al Mundial, pues está muy distante de los 15 puntos que tiene Argentina, que lidera las posiciones. Por su parte, la Tri de Sebastián Beccacece buscará sumar para no abandonar la zona de clasificación al Mundial 2026. Se encuentra en quinta posición con 8 puntos, uno más que su rival de turno. Será un duelo muy importante para ambos equipos, que están entre los candidatos a lograr el pasaje la Copa del Mundo. Si no te lo quieres perder, te comparto la guía para seguir el minuto a minuto del partido.

¿Qué canal TV transmite el partido Brasil vs. Ecuador?

El partido entre Brasil vs. Ecuador se podrá ver por diferentes señales. En Estados Unidos, por ejemplo, no habrá cobertura televisiva, pero lo pasarán mediante streaming por Fanatiz USA. En México, SkySports llevará a todo el país los pormenores del encuentro entre sudamericanos. A continuación, te comparto la lista de canales en Latinoamérica:

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Brasil: SporTV2

Bolivia: Disney+, Tigo Sports Bolivia, Tigo Sports 2 Bolivia

Colombia: DirecTV, DGO, Caracol, Canal RCN, Claro Sports 2 y FIFA+.

Chile: Disney+, Chilevision, ESPN, Paramount+

Ecuador: FIFA+, Canal del Fútbol, DirecTV, DGO

Estados Unidos: Fanatiz USA

México: SkySports

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, GEN

Perú: Movistar Play, Disney+

Uruguay: TCC1 HD, Antel TV, DIRECTV Sports, NS Eventos 1

Venezuela: inter, Venevision, SimpleTV, ByM Sport

¿Dónde ver Brasil vs. Ecuador desde España?

Brasil recibe a Ecuador el viernes 6 de septiembre a las 10:00 pm de Brasilia (Brasil), lo que significa que en España el duelo de la Canarinha está programado para el sábado 7 de septiembre a las 03:00 horas. El partido podrá ser visto por las señales de M+ Liga de Campeones y Movistar Plus+.