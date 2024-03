¿Qué canal transmite el partido amistoso Argentina vs. Costa Rica en vivo válido por fecha FIFA? Después de la goleada 3-0 a El Salvador en Filadelfia, Argentina se medirá ante Costa Rica este martes 26 de marzo a las 8:00 p.m. PT en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

La selección campeona mundial afrontará este nuevo ensayo futbolístico -el segundo partido amistoso que disputa en el presente año- sin tener entre sus filas a Lionel Messi, delantero del Inter Miami CF que es baja por una lesión de isquiotibiales.

En el lado del rival de turno, Costa Rica viene de conseguir -junto con Canadá- los últimos billetes que faltaban para la Copa América 2024, que se celebrará este verano en Estados Unidos. En los dos encuentros de la repesca, disputados en Frisco, Texas, Canadá venció por 2-0 a Trinidad y Tobago mientras que Costa Rica doblegó por 3-1 a Honduras.

Argentina vs Costa Rica: ficha del partido amistoso

Día: Miércoles, 26 de marzo de 2024

Hora: 8:00 p.m. (PT) / 0:00 a.m. del 27 de marzo (Argentina)

Estadio: United Airlines Field at the Memorial Coliseum ubicado en Los Ángeles, California (Estados Unidos)

TV: TyC Sports y la TV Pública.

Streaming: TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Link para ver, vía streaminig gratis Argentina vs Costa Rica

¿Cómo ver, Argentina vs Costa Rica en vivo vía TV Pública?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Australia en vivo, puedes seguir la transmisión de TV Pública o Televisión Pública Argentina, que es el canal abierto en toda la región del país local. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a www.tvpublica.com.ar desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo seguir, Argentina vs Costa Rica en vivo y online vía TyC Sports?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso váldo por fecha FIFA entre Argentina vs. Costa Rica en vivo que se realizará este 26 de marzo a las 20:00 horas local (00:00 del 27 de marzo en Buenos Aires), puedes seguir la transmisión de TyC Sports, disponible en Cablevisión Digital, DirecTV y Telecentro (en todos los casos se requiere una suscripción activa):

Cablevisión Digital: Canales 22 SD y 101 HD

Canales 22 SD y 101 HD DirecTV: Canales 629 SD y 1629 HD

Canales 629 SD y 1629 HD Telecentro: Canales 106 SD y 1016 HD

Si deseas ver TyC Sports desde tu teléfono móvil (iOS y/o Android), tablet, PC o Smart TV, deberás descargar la aplicación de TyC Sports Play.

¿A qué hora se juega Argentina vs Costa Rica?

México: 21:00 hs.

Ecuador: 22:00 hs.

Perú: 22:00 hs.

Colombia: 22:00 hs.

Paraguay: 23:00 hs.

Bolivia: 23:00 hs.

Venezuela: 23:00 hs.

Argentina: 0:00 hs del miércoles 27 de marzo

Brasil: 0:00 hs del miércoles 27 de marzo

Uruguay: 0:00 hs del miércoles 27 de marzo

Chile: 0:00 hs del miércoles 27 de marzo