Perú y Chile buscarán sumar sus primeros tres puntos en la tabla de posiciones cuando se enfrenten este jueves 12 de octubre en Estadio Monumental David Arellano, ubicado en la comuna de Maipú, Santiago, por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026. Revisa los horarios, los canales de televisión y las alineaciones probables del partido.

¿Cuándo juegan y dónde ver Perú vs. Chile en vivo desde Santiago?

PARTIDO PERÚ VS. CHILE EN VIVO FECHA Jueves 12 de octubre de 2023 LUGAR Estadio Monumental de Santiago, Chile CANAL TV América TV, Movistar Deportes y ATV (Perú) STREAMING América TV Go, Movistar Play y ATV Play; Fanatiz PPV (USA) HORARIO 19:00 PER; 21:00 CHI; 8 pm ET | 7 pm CT | 6 pm MT | 5 pm PT

Apenas con un punto por el empate sin goles frente a Paraguay en Asunción, la selección peruana de Juan Reynoso buscará recuperarse de la derrota por 1-0 ante Brasil con una victoria en el tradicional “Clásico del Pacífico” frente a La Roja de Eduardo Berizzo, que viene de caer 3-1 ante Uruguay y de igualar 0-0 contra Colombia.

El Cabezón Reynoso, ahora como entrenador de la Bicolor, buscará cobrarse una revancha personal de su etapa como jugador y capitán de aquella caída por 4-0 que le propinó La Estrella Solitaria en las Eliminatorias al Mundial de Francia 1998. Ese resultado catapultó las opciones de Perú para clasificarse a dicha Copa del Mundo.

Para este partido vital contra Chile, Perú ha llamado a lo mejor de su actual generación que es una mezcla de juventud y experiencia. Entre los nuevos valores se destaca la convocatoria de Oliver Sonne Christensen, del Silkeborg IF danés, quien aceptó jugar por la Blanquirroja y logró tramitar sus papeles en tiempo récord para ponerse a las órdenes de Reynoso.

Asimismo, el futuro de Perú también está en los pies de Joao Grimaldo, Piero Quispe, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Jairo Concha y Fabrizio Roca, quienes estarán compartiendo vestuarios con los más longevos como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, André Carrillo, Renato Tapia, Pedro Gallese y Pedro Aquino.

La vuelta de Santiago Ormeño también es uno de los puntos a considerar pues acaba de ganarle el puesto a Raúl Ruidíaz, señalado como responsable de la derrota contra Brasil por asumir la marca de Marquinhos, autor del gol del Scratch tras el centro de Neymar Jr.

La gran ausente en Perú sigue siendo Gianluca Lapadula, que todavía no se ha recuperado al cien por ciento de su lesión. Por otro lado, no fueron considerados Christian Cueva y Edison Flores, quienes no atraviesan por su mejor etapa futbolística.

Alineaciones probables del Perú vs. Chile

Chile : Brayan Cortés; Gary Medel, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Felipe Méndez, Felipe Mora; Ben Brereto y Alexis Sánchez.

: Brayan Cortés; Gary Medel, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Felipe Méndez, Felipe Mora; Ben Brereto y Alexis Sánchez. Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renato Tapia, Miguel Trauco; Yorshimar Yotún, Pedro Aquino; Luis Advíncula, Chrisofer González, Bryan Reyna; Paolo Guerrero.

¿A qué hora ver Perú vs. Chile desde USA?

El juego entre Perú y Chile empezará desde las 8 pm ET en Florida (5 pm PT en California) este jueves 12 de octubre en Santiago.

Horarios del Perú vs. Chile en Latinoamérica

19:00 horas de Lima, Perú

21:00 horas de Santiago, Chile

19:00 horas de Quito, Ecuador

19:00 horas de Bogotá, Colombia

20:00 horas de La Paz, Bolivia

20:00 horas de Caracas, Venezuela

21:00 horas de Buenos Aires, Argentina

21:00 horas de Asunción, Paraguay

21:00 horas de Montevideo, Uruguay

21:00 horas de Brasilia, Brasil

¿Dónde ver Perú vs. Chile en vivo y online?

El partido entre Perú y Chile será transmitido por los canales de América TV (Canal 4), Movistar Deportes (Canales 003 y 703 HD) y ATV (Canal 9) en el territorio peruano; mientras que en el país vecino se verá bajo las pantallas de Chilevisión y Paramount+.

¿Qué canal transmite Perú vs. Chile en USA y Latinoamérica?

Países Canales de TV Perú América TV, Movistar Deportes y ATV Chile Chilevisión y Paramount+ Argentina DirecTV Sports y DGO Colombia Caracol Play Estados Unidos Fanatiz PPV Canadá Fanatiz PPV México Fanatiz PPV Ecuador Canal del Fútbol Uruguay Antel TV, TCC, AUF TV, Montecable HD 1, NS Eventos HD y NS Eventos 1 Costa Rica Tigo Sports

