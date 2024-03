México vs. Estados Unidos disputarán la gran final del Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2024 este domingo 24 de marzo, a partir de las 19:15 horas del Tiempo de Centro de México, CDMX (9:15 ET de Florida | 6:15 PT de California), desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos). El público mexicano podrá ver la transmisión del partido EN VIVO y EN DIRECTO desde los canales de TV Azteca (Canal 7), Canal 5 de Televisa, ViX Plus y TUDN; mientras que los ciudadanos estadounidense observarán el juego por Fubo tv Y Paramount+. En este artículo contarás con la información necesaria para poder ver el juego desde tu teléfono móvil, PC, Smart TV y tablet.

La Tri no tuvo problemas en acceder a la fase decisiva del torneo luego de golear por 3-0 a Panamá gracias a los goles de Edson Álvarez, Julián Andrés Quiñones y Orbelin Pineda. De esta manera, el equipo dirigido por Jaime Lozano buscarán obtener su primer título en la historia de la Liga de Naciones frente a los Estados Unidos, el rival más difícil que tienen a la zona de la CONCACAF.

“Es una final, es totalmente un clásico; Estados Unidos ha ganado las últimas y únicas dos ediciones de este torneo y yo creo que no hay favoritos. El que haga mejor las cosas, el que se alcance a recuperar después de hoy (jugadores lesionados), porque Araujo sale desgarrado, Bárcenas sale también desgarrado; vienen con demasiados minutos y encima muchos partidos. Creo que la recuperación será muy importante para poder enfrentar y encarar de la mejor manera esta final”, dijo Jaime Lozano, entrenador de México en la previa.

Estados Unidos, por su parte, estuvo cerca de consumar catastrófico resultado luego de ir perdieron por 1-0 durante los 90 minutos del desarrollo del partido. Sin embargo, un autogol de Cory Burke en el minuto 96 del tiempo agregado, cambió el destino de los USMNT quienes despertaron durante la prórroga al imponer por 3-1 con un doble de Haji Wright.

“Sabemos que no será fácil, siempre es sencillo decirlo que hacerlo, pero una cosa sé, es que nuestros chicos han trabajado muy duro durante el año en sus clubes y merecemos ganar un trofeo juntos, sería muy lindo ganar nuestro tercer título de Nations”, declaró Gregg Berhalter, DT de los Estados Unidos.

En el historial se han producido un total de 76 partidos entre México y Estados Unidos, el Tri venció en 36 oportunidades, registrando 23 derrotas ante lo estadounidenses y 17 empates.

Cabe recordar que la selección de Las Barras y Las Estrellas es el bicampeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF que, actualmente, celebra su tercera edición en la historia del certamen.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos en vivo y en directo?

El partido entre México y Estados Unidos de este domingo 24 de marzo se podrá ver en vivo por televisión a través de TV Azteca (Canal 7) y Canal 5 de Televisa y, también, otra opción es seguirlo online en ViX Plus y TUDN. Además, este encuentro podrá seguirse en directo a través de Gestión Mix, donde se pueden consultar también todos los resultados y la última hora del partido por la final de la Liga de Naciones.

Partido : México vs. Estados Unidos

: México vs. Estados Unidos Lugar : AT&T Stadium de Arlington (Texas, Estados Unidos)

: AT&T Stadium de Arlington (Texas, Estados Unidos) Fecha y hora: Domingo 24 de marzo del 2024 - 7:15 p. m. (Hora México) | 9:15 ET de Florida; 6:15 PT de California

y hora: Domingo 24 de marzo del 2024 - 7:15 p. m. (Hora México) | 9:15 ET de Florida; 6:15 PT de California TV abierta: TV Azteca 7 y Canal 5 en México - fubo TV y Paramount+ en Estados Unidos.

¿Cuándo y a qué hora se juega el partido entre México y Estados Unidos?

El partido final de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2024 que enfrentará a las selecciones nacionales de México y Estados Unidos en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, comenzará a las 19.30 horas del Tiempo de Centro de México, CDMX, de este domingo 24 de marzo.

22:30 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay

21:30 horas de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Haití y Cuba

20:30 horas de Perú, Panamá, Colombia y Ecuador

19:30 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala

Alineaciones probables de México y Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS

Matt Turner

Sergiño Dest

Cameron Carter-Vickers

Tim Ream

Antonee Robinson

Yunus Musah

Weston McKennie

Malik Tillman

Giovanni Reyna

Kevin Paredes

Folarin Balogun

MÉXICO

Guillermo Ochoa

Araujo

Montes

Vásquez

Gallardo

Álvarez

Sánchez

Chávez

Antuna

Julián Andrés Quiñones

Henry Martin