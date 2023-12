EN VIVO y EN DIRECTO, Man. City vs. Fluminense chocan este viernes 22 de diciembre por la final del Mundial de Clubes 2023, que se juega en el King Abdullah Sports City, estadio multiusos localizado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita; a partir de las 21:00 horas de Arabia Saudita (1 pm ET | 12 pm CT | 11 am MT | 10 am PT). Sigue todas las incidencias del partido; además, te compartimos la guía completa de cómo seguir el partido por TV y streaming gratis.

El equipo de Manchester avanzó a la final tras derrotar 3-0 al Urawa Red Diamonds de Japón (Campeón de la AFC Champions League 2022) con goles de Marius Høibråten (en propia puerta), Mateo Kovačić y Bernardo Silva. El cuadro inglés no contó en las semifinales con sus dos más grandes estrellas por lesión, el mediocampista belga Kevin de Bruyne y el goleador noruego Erling Haaland.

Por su parte, el equipo brasileño que cuenta con dos históricos como Marcelo y Felipe Melo, clasificó a la final con una victoria 2-0 al Al Ahly FC de Egipto (Campeón de la CAF Champions League 2022/2023). Las anotaciones fueron de Jhon Arias (de penal) y John Kennedy. Fluminense quiere ser el primer equipo sudamericano en llevarse el trofeo desde que lo hiciera Corinthians con el peruano Paolo Guerrero en 2012.

¿Dónde se juega el Man. City vs. Fluminense por la final del Mundial de Clubes 2023?

La final del Mundial de Clubes 2023 entre Man. City y Fluminense se jugará en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita a las 21:00 hora local. El estadio cuenta con capacidad para 62.242 espectadores y es la casa del Al-Ahli y el Al-Ittihad de la liga local.

¿A qué hora juegan Man. City vs. Fluminense en vivo este 22 de diciembre?

Te compartimos los horarios para seguir el duelo entre Manchester City y Fluminense por la final del Mundial de Clubes:

Estados Unidos - 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. CT / 11:00 a.m. MT / 10:00 a.m. PT

España – 19:00 horas

Argentina – 15:00 horas

Chile – 15:00 horas

Uruguay – 15:00 horas

Paraguay – 15:00 horas

Brasil – 15:00 horas

Venezuela – 14:00 horas

Canadá – 14:00 horas

Puerto Rico – 14:00 horas

Bolivia – 14:00 horas

República Dominicana – 14:00 horas

Perú – 13:00 horas

Ecuador – 13:00 horas

Colombia – 13:00 horas

Panamá – 13:00 horas

México – 12:00 horas

Costa Rica – 12:00 horas

Honduras – 12:00 horas

Nicaragua – 12:00 horas

El Salvador – 12:00 horas

Guatemala – 12:00 horas

¿Dónde ver la final Man. City vs Fluminense del Mundial de Clubes 2023?

El partido final del Mundial de Clubes 2023 estará disponible en todo el mundo de manera online a través de la señal de FIFA+. En Sudamérica se puede ver el torneo por TV en la señal de DSports o también online por DSports Go. En México, además, se puede ver el partido a través de Vix.

Link, para ver Man. City vs. Fluminense en vivo por Streamng Gratis

Man. City vs. Fluminense: posibles alineaciones

Man. City: Ederson; M. Akanji, K. Walker, N. Aké, J. Stones; P. Foden Rodri, M. Kovacic, J. Grealish; B. Silva y M. Luiz.

Ederson; M. Akanji, K. Walker, N. Aké, J. Stones; P. Foden Rodri, M. Kovacic, J. Grealish; B. Silva y M. Luiz. Fluminense: Fábio; S. Xavier, Nino, F. Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; J. Arias, Keno, G. Cano.