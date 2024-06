La Eurocopa 2024 será testigo este sábado 22 de junio de un choque generacional épico cuando Cristiano Ronaldo (39 años), la leyenda del fútbol portugués, se enfrente a Arda Güler (19 años), la joven promesa turca, en un duelo crucial entre Portugal y Turquía por los octavos de final. El partido válido por la Jornada 2 del Grupo F se jugará en el Signal Iduna Park de Dortmund a partir de las 6:00 p.m. (hora local), 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT en Estados Unidos, 10:00 a.m. en México y 11:00 a.m. en Perú y Colombia a través de la señal de ESPN, que transmitirá este emocionante encuentro para casi todos los países de Latinoamérica.

Turquía buscará romper su maldición ante Portugal, ya que nunca ha logrado vencerlos en una Eurocopa (3 derrotas hasta ahora). Además, sueñan con avanzar a octavos de final por primera vez desde 2008 de la mano de Güler, la joven estrella del Real Madrid, quien ya ha hecho historia en la Euro 2024. Con 19 años y 114 días, se convirtió en el jugador más joven en marcar en su debut en la competición, arrebatándole el récord a Cristiano Ronaldo (19 años y 128 días), a quien justamente enfrentará y que busca llevar a su país a la final, además de alcanzar de batir el récord de ser el jugador de mayor edad en marcar en el mencionado torneo de la UEFA, superando al austríaco Ivica Vastic (38 años, 257 días).

¿Cómo ver ESPN EN VIVO GRATIS, Portugal vs. Turquía por TV y Online?

En casi todos los países de Latinoamérica, el partido Portugal vs. Turquía estará disponible en ESPN en sus señales de televisión, Internet y streaming. Si en caso tu opción es verlo por este último medio, debes suscribirte a la plataforma online de Star+. Si quieres seguir el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Eurocopa 2024 vía TV, tienes que sintonizar las siguientes señales:

PAÍSES CANALES DE ESPN Argentina DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Chile DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 48 Colombia DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Ecuador DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Perú DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 784 HD - 502 SD; Claro TV, 68 - 36 Uruguay DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Venezuela DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Gratis, Portugal vs. Turquía por la Eurocopa 2024?

ESPN 2 también se encuentra disponible en casi todo Latinoamérica, específicamente en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Podrás ver la señal de ESPN en tu teléfono celular vía streaming descargando la app de Star+, pero a partir del 26 de junio, Disney+ incorporará tanto el contenido de la mencionada plataforma como el de ESPN.

PAÍSES ESPN 2 STREAMING Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Star+ Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Star+ Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Star+ Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Star+ Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Star+ Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Star+ El Salvador Sky (551) t Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Star+ Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Star+ Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Star+ México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Star+ Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD) Star+ Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Star+ Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Star+ Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Star+ República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Star+ Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Star+ Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Star+

Links para ver Portugal vs. Turquía por la Eurocopa 2024

A continuación, te brindo los links streaming oficiales para descargar las aplicaciones móviles que te permitirán ver el partido Portugal vs. Turquía en vivo por la Jornada 2 del Grupo F de la Eurocopa 2024 para verlo desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

Horario, TV y dónde ver Portugal vs. Turquía por la Eurocopa 2024

Partido : Portugal vs. Turquía por la Jornada 2 del Grupo F de la Eurocopa 2024

: Portugal vs. Turquía por la Jornada 2 del Grupo F de la Eurocopa 2024 Día : Sábado, 22 de junio de 2024

: Sábado, 22 de junio de 2024 Hora : 6:00 p.m. - Alemania, España / 12:00 p.m. ET, 9:00 a.m. PT - Estados Unidos / 10:00 a.m. - México / 11:00 a.m. - Perú, Colombia

: 6:00 p.m. - Alemania, España / 12:00 p.m. ET, 9:00 a.m. PT - Estados Unidos / 10:00 a.m. - México / 11:00 a.m. - Perú, Colombia Estadio : Signal Iduna Park de Dortmund, Alemania

: Signal Iduna Park de Dortmund, Alemania TV y Streaming: ESPN y Star+