Hay un partido que está generando mucha expectativa y ese es el que protagonizarán Independiente del Valle y Boca Juniors. Estos equipos estarán frente a frente este miércoles 17 de julio por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2024. Jugarán en el Estadio Banco Guayaquil (Quito, Ecuador) desde las 20:30 en Washington D.C., 19:30 en Chicago, 18:30 en Denver, 17:30 tanto en Phoenix como en Los Ángeles, 21:30 en Argentina y 19:30 en Ecuador, al igual que en Perú. Si planeas ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, te informo que una buena opción es hacerlo a través de Disney Plus, pues la plataforma transmitirá el encuentro.

Links para ver Independiente del Valle vs Boca Juniors por Copa Sudamericana 2024 vía Disney Plus

A continuación, te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles de Disney Plus y así puedas ver el partido Independiente del Valle vs Boca Juniors en vivo por Copa Sudamericana 2024 desde tu teléfono celular o tablet. Si cuentas con un Smart TV, ten en cuenta que puedes ingresar a la app desde ahí.

Si en caso quieres ver el Independiente del Valle vs Boca Juniors por Copa Sudamericana 2024 desde un ordenador, te cuento que podrás hacerlo siempre y cuando ingreses a la página web oficial de Disney Plus. Pero no olvides que deberás iniciar sesión ahí tras haber elegido un plan que te permita disfrutar el partido en vivo y en directo.