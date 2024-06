En directo, desde el estadio FedExField, Colombia y Estados Unidos medirán fuerzas este sábado 8 de junio en un cotejo de carácter amistoso válido por fecha FIFA, como parte de su preparación de cara a lo que será la Copa América 2024, que se jugará en suelo norteamericano. El partido se jugará desde las 17:30 horas en USA, 16:30 horas (COL, PER, ECU), 18:30 horas (ARG, URU y BRA). En este artículo te comparto la información más detallada del choque, como el horario del resto de países y cómo ver EN VIVO y ONLINE por TV y Streaming.

El último enfrentamiento que disputó la selección de USA fue en pasado marzo, en la final de la Liga de Naciones Concacaf ante México, y que obtuvo el triunfo por 2-0. Mientras que Colombia atraviesa un extraordinario momento de la mano de Néstor Lorenzo como DT, pues acumula 21 partidos sin conocer la derrota, precisamente el último partido que perdió fue en febrero de 2022 ante Argentina, por Eliminatorias Mundialistas.

¿Dónde ver online y por TV Colombia vs. Estados Unidos en vivo?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir el partido entre Colombia y Estados Unidos, solo podrás sintonizarlo a través de Telemundo, TNT, Universo y vía streaming online a través de Max, Universo Now, Watch TNT y Peacock.

Si te encuentras en Colombia, tienes la posibilidad de ver el partido a través de Caracol TV, RCN Television y Caracol Play.

¿A qué hora ver Colombia vs. Estados Unidos este 8 de junio?

15:30 horas | México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras

16:30 horas | Colombia, Perú, Ecuador, Panamá

17:30 horas | Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Cuba, Haití

18:30 horas | Argentina, Brasil, Uruguay

¿Dónde ver Colombia vs. Estados Unidos desde Florida?

A partir de las 5:30 p.m. ET, la comunidad latina del estado de Florida podrá ver el partido Colombia vs. Estados Unidos en vivo, online y en directo por Telemundo, TNT, Universo y vía streaming por Max, Universo Now, Watch TNT y Peacock desde las ciudades de Fort Lauderdale, Tallahassee, Cape Coral, Port Saint Lucie, Jacksonville, Miami, Tampa, St. Petersburg, Orlando, Tallahassee y Pompano Beach.

¿Dónde ver Colombia vs. Estados Unidos desde Nueva York?

A partir de las 5:30 p.m. ET, desde el estado de Nueva York se podrá ver el Colombia vs. Estados Unidos en vivo, online y en directo por Telemundo, TNT, Universo y vía streaming por Max, Universo Now, Watch TNT y Peacock desde las ciudades de Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island.

¿Dónde ver Colombia vs. Estados Unidos desde Texas?

Desde las 4:30 p.m. CT, la comunidad hispana amante del fútbol del estado de Texas podrá ver el partido Colombia vs. Estados Unidos en vivo, online y en directo por Telemundo, TNT, Universo y vía streaming por Max, Universo Now, Watch TNT y Peacock desde las ciudades de Houston, San Antonio, Dallas, Austin, Fort Worth, El Paso, Arlington, Corpus Christi, Plano y Lubbock. Solo en El Paso y Hudspeth, el enfrentamiento podrá disfrutarse desde las 3:30 p.m. MT.

¿Dónde ver Colombia vs. Estados Unidos desde California?

A partir de las 2:30 p.m. PT, se podrá ver el Colombia vs. Estados Unidos en vivo, online y en directo por Telemundo, TNT, Universo y vía streaming por Max, Universo Now, Watch TNT y Peacock desde las ciudades de Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José Fresno, Long Beach, Sacramento, Oakland, Santa Ana y Anaheim.