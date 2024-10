Finalizada la Fecha FIFA del mes de octubre, los equipos vuelven a la acción en sus respectivos torneos locales y este domingo 20 de octubre hay un partidazo. Por la Jornada 10 de LaLiga de España, el Barça de Hansi Flick recibirá al Sevilla , encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic a partir de las 9:00 p.m. (horario peninsular) y podrás seguirlo en directo por la señal de Movistar LaLiga en España o DIRECTV para todo Latinoamérica .

Recordemos que el Barcelona es el líder de LaLiga de España con 24 puntos en 9 jornadas disputadas, sacándole solo 3 de ventaja al Real Madrid, por lo que será importante continuar por la senda del triunfo para no llegar al clásico de la próxima fecha sin ventaja. Además, Robert Lewandowski es el gran goleador que tiene el fútbol español y viene de anotarle un Hat-Trick a Alavés en la fecha pasada, por lo que será la carta gol para este encuentro.

Por su parte, Sevilla viene de ganarle el derbi al Betis por 1-0, aunque este resultado aún lo ha dejado a mitad de tabla con 12 unidades en la décimo segunda casilla del campeonato, por lo que un triunfo será clave para empezar a meterse en el pelotón de equipos que pelean por clasificar a un torneo internacional.

Revisa los horarios y canales de transmisión del Barcelona vs. Sevilla por la Jornada 10 de LaLiga 2024-25. (Foto: Composición Mix)

¿A qué hora juega Barça vs. Sevilla por LaLiga de España?

Sigue la transmisión de Barcelona vs. Sevilla a partir de las 9:00 p.m. (hora peninsular), 2:00 p.m. (hora Perú y Colombia), 1:00 p.m. (hora Centro de México) o 3:00 p.m. (Tiempó del Este en USA) . Estos son los principales horarios para seguir el enfrentamiento desde el Olímpico de Montjuic.

¿Qué canal de TV transmite Barça vs. Sevilla EN DIRECTO por LaLiga?

El partido del Barça vs. Sevilla en directo será transmitido a través de Movistar+ LaLiga o mediante DIRECTV en Latinoamérica, mientras que en México será por SKY Sports HD y en Estados Unidos mediante ESPN+ . Estos son todos los canales que van a pasar el enfrentamiento de este domingo 20 de octubre.

¿Dónde ver online Barça vs. Sevilla este 20 de octubre?

Sigue el minuto a minuto del partido del Barça vs. Sevilla en streaming online a través de Movistar+ en España, DGO en Latinoamérica, SKY Plus en México o Disney Plus en Estados Unidos. Recuerda que todos tienen un costo de suscripción.

Barça vs. Sevilla: posibles alineaciones

Posible formación del Barça: Szczesny; H. Fort, P. Cubarsí, I. Martínez, A. Balde; F. de Jong, P. Gonzalez; F. Torrs, Raphinha, L. Yamal; R. Lewandowski.

Szczesny; H. Fort, P. Cubarsí, I. Martínez, A. Balde; F. de Jong, P. Gonzalez; F. Torrs, Raphinha, L. Yamal; R. Lewandowski. Posible formación del Sevilla: O. Nyland; J. Carmona, L. Bade, Marcao, Adriá Giner; L. Agoume, N. Gudelj; D. Lukebakio, Peque, Ejuke, Isaac.

FC Barcelona recibe al Sevilla por la Jornada 10 de LaLiga 2024-25. | Crédito: GEC