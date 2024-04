Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona que concentra el 90% de la actividad sísmica del planeta. Por eso, en nuestro país es común sentir pequeños terremotos y temblores, los cuales son registrados y reportados a diario por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus canales oficiales.

Debe entenderse que el Perú es parte de la placa Sudamericana, que colisiona frontalmente con la placa de Nazca con velocidades del orden de 6 cm/año. Este proceso es la fuente de origen de los sismos en el Perú, el mismo que no se va a detener y por lo tanto, siempre nos veremos afectados por movimientos telúricos de diferentes magnitudes.

Aquí en Gestión Mix encontrarás información actualizada en vivo sobre los últimos temblores en Perú, incluyendo su magnitud, ubicación, fecha y hora de los últimos sismos hoy, martes 16 de abril de 2024, así como las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para estar preparados ante un eventual sismo.

Temblor en Perú hoy, martes 16 de abril, EN VIVO vía IGP

Es importante que los ciudadanos peruanos puedan prevenir los efectos de un fuerte temblor o terremoto, y sepan los detalles de los mismos, tal como la hora exacta, epicentro y magnitud reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), en conjunto con el Centro Nacional de Sismología (CENSIS). A continuación, te muestro cuáles fueron los últimos temblores.

Sismos más importantes en Perú

Este es un listado de los sismos en Perú más devastadores en su historia:

FECHA EPICENTRO MAGNITUD 31 de mayo de 1970 Callejón de Huaylas (Áncash) 7.8 9 de diciembre de 1970 Piura y Tumbes 7.2 3 de octubre de 1974 Lima 8.0 16 de febrero de 1979 Arequipa 6.2 29 de mayo de 1990 San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua 6.4 4 de abril de 1991 San Martín, Loreto, Amazonas, La Libertad, Cajamarca, Huánuco, Áncash y Piura (Perú) y el Sur de Ecuador 6.1 12 de noviembre de 1996 Ica, Arequipa, Huancavelica y Ayacucho 6.4 23 de junio de 2001 Moquegua, Tacna y Arequipa 6.9 15 de agosto del 2007 Callao, Ica, Lima, Ayacucho, Huancavelica y Junín 7.0 24 de agosto del 2011 Loreto 7.0 26 de mayo del 2019 Loreto 8.0

¿Los sismos pueden predecirse?

En las redes sociales y algunos medios de comunicación, es común encontrar predicciones sobre la ocurrencia de sismos. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que su predicción precisa es imposible. Se trata de eventos geológicos complejos que se originan por el movimiento de las placas tectónicas. Su naturaleza caótica y la falta de información completa sobre el interior de la Tierra impiden que podamos predecirlos con exactitud.

Por tal motivo, es fundamental referirse únicamente a fuentes oficiales y especializadas como el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), entidad a cargo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) que es responsable de monitorear la actividad sísmica en el país y emitir información precisa y oportuna sobre eventuales terremotos registrados en nuestro territorio.

Los sismos son cíclicos y no pueden evitarse, ya que se harán presentes en cualquier momento y, contrario a las creencias populares, no tienen relación con determinadas estaciones del año. Si bien no podemos predecirlos con exactitud, sí podemos estar preparados para actuar ante ellos.

El Perú es un país sísmico y todos debemos estar preparados para enfrentar un movimiento de gran escala. Por ese motivo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda el uso de la mochila para emergencias debido a que es un elemento clave del “combo de supervivencia” en medio de un desastre natural.

