Conoce AQUÍ el reporte de los últimos temblores registrados en Chile este jueves 14 de diciembre. El Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile es el encargado de reportar durante las 24 horas del día los sismos que se sienten en territorio nacional, con el fin de mantener informada a la población.

El país sureño se encuentra ubicado en una zona de intensa actividad sísmica, lo que lo hace vulnerable a los terremotos. La causa de este evento se debe a que Chile se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Temblores en Chile hoy, 14 de diciembre vía CSN

¿Por qué hay temblores en Chile?

Los temblores en este país sudamericano ocurren principalmente debido a la interacción de las placas tectónicas en la región. Chile se encuentra en un geológicamente activo, en el límite de dos placas tectónicas importantes: la Placa de Nazca y la Sudamericana.

¿Hay ciudades en Chile que no registren terremotos?

La respuesta es no, no existe en Chile lugares donde no se registre sismicidad debido a que este país forma parte del Anillo de Fuego.