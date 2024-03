Cuando en 2022, Shakira y Gerard Piqué finalizaron su relación de más de una década y dos hijos, muy pocos se imaginaron que la cantante colombiana obtendría gran éxito exponiendo los peores momentos de su relación en varias exitosas canciones, las cuales incluirá en su nuevo álbum “Las mujeres ya no lloran”.

De hecho, el título del nuevo álbum es una de las frases más populares en la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ al lado del argentino Bizarrap, canción en la que directamente mencionaba a su exnovio y a la actual pareja de este, la catalana Clara Chía Martí asegurando que “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Fue la propia celeb de Estados Unidos la encargada de adelantar en sus redes sociales varios detalles de la nueva producción, incluyendo la fecha de lanzamiento y las canciones y colaboraciones.

Los diamantes y esmeraldas predominan en el álbum de la cantante colombiana (Foto: Shakira / Instagram)

LISTA DE CANCIONES DE “LAS MUJERES YA NO LLORAN” DE SHAKIRA

En su publicación, la cantante colombiana confirma que volverá a unirse con Bizarrap en un remix de la popular y controversial canción de 2022 y titulada “La fuerte”, además de otras colaboraciones con artistas de la talla de Cardi B., Manuel Turizo o el Grupo Frontera.

“Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de “Las Mujeres Ya No Lloran” (algunos de ustedes ya sabían, otros aún no) ¡Solo faltan 3 semanas!”, indica la colombiana.

Cabe destacar que varias de las canciones que la artista, ganadora de “La Mujer del Año 2022″, incluye en su nuevo disco ya han visto la luz, mientras que otras pocas serán estrenos.

Puntería x Cardi B La Fuerte x Bizarrap Tiempo Sin Verte Cohete x Rauw Alejandro (Entre Paréntesis) x Grupo Frontera Cómo Dónde y Cuándo Nassau Última Te Felicito x Rauw Alejandro Monotonía x Ozuna Bzrp Music Sessions, Vol. 53 TQG x Karol G Acróstico x Milan + Sasha Copa Vacía x Manuel Turizo El Jefe x Fuerza Regida Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix Tiësto) Puntería (Versión vinilo).

En total, serán 11 las colaboraciones de Shakira, incluyendo la participación de sus hijos Milán y Sasha en “Acróstico”, así como un remix, el de su unión con Bizarrap Session con Tïesto.

La barranquillera sostiene la portada de su álbum "Las mujeres ya no lloran" (Foto: Shakira / Instagram)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LAS MUJERES YA NO LLORAN” DE SHAKIRA?

En la publicación realizada por la barranquillera, en la que adjuntó la cuenta de Spotify España, la cantante no solo reveló el orden de las canciones, sino también el arte que tendrá el álbum y la fecha de lanzamiento.

Sobre el diseño, la colombiana ha optado por una portada esmeralda del disco, la que según ella significa la confianza, y la contraportada de la edición destaca por la presencia de varios diamante.

Por otro lado, en la publicación también se invita a los seguidores de la cantante a “Preguardar” el álbum. “Cuenta regresiva para el 22 de marzo en Spotify”, se lee en la publicación.

La fecha ya había sido confirmada por la cantante el día posterior a San Valentín, asegurando que este llegaría en marzo, además de expresar su emoción por la producción de su nuevo álbum.

“‘Las mujeres ya no lloran’ (Women no longer cry), mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, compartió.