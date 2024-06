Si te divorciaste y tu excónyuge califica para el Seguro Social, debes saber que tú también puedes calificar para este beneficio que otorga la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés), incluso, así te hayas vuelto a casar. Conoce cuánto podrías recibir y cuáles son los requisitos.

Debes saber que si te divorciaste, no todo está perdido, no te quedarás en la calle y los años que aportaste en el hogar no serán en vano. La SSA indica que algunos integrantes de la familia pueden calificar para recibir los beneficios de una persona que califica como jubilado. No solo las esposas o esposos, así como los hijos tienen este derecho, sino también los excónyuges. Estos pagos del Seguro Social a integrantes de la familia no disminuirán la cantidad del beneficio por jubilación del aportante.

¿CUÁNTO RECIBIRÁ EL EXCÓNYUGE EN SU PENSIÓN DEL SEGURO SOCIAL?

Así tu expareja no haya solicitado aún los beneficios por jubilación, pero califica como excónyuge, puedes recibir beneficios en su registro si has estado divorciado durante al menos dos años continuos.

Si tu excónyuge tiene derecho a los beneficios por jubilación en su propio registro, pagarán esa cantidad primero. En ese sentido, puedes recibir un pago mensual de hasta la mitad de la cantidad de su beneficio por jubilación.

Si el beneficio en tu registro es más alto, recibirán una cantidad adicional en su registro para que la combinación de beneficios sea igual a esa cantidad más alta. La Administración del Seguro Social pide tomar en cuenta lo siguiente, debido al cambio en las reglas de jubilación conyugal:

Si tu excónyuge nació antes del 2 de enero de 1954 y ya ha cumplido la plena edad de jubilación, puede optar por recibir solo el beneficio como excónyuge y aplazar el recibir su propio beneficio por jubilación hasta una fecha más tarde. Esto permite, más adelante, recibir una pensión mayor.

y ya ha cumplido la plena edad de jubilación, puede optar por recibir solo el beneficio como excónyuge y aplazar el recibir su propio beneficio por jubilación hasta una fecha más tarde. Esto permite, más adelante, recibir una pensión mayor. Si el cumpleaños de su excónyuge es el 2 de enero de 1954 o después, ya no existe la opción de recibir un solo beneficio en la plena edad de jubilación. Si tu excónyuge solicita un beneficio, efectivamente estará solicitando todos los beneficios por jubilación o como cónyuge.

REQUISITOS PARA QUE EL EXCÓNYUGE COBRE EL SEGURO SOCIAL

Para tener derecho a los beneficios como cónyuge divorciado, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Haber estado casado durante al menos 10 años y estar divorciado al menos dos años continuos.

Tener evidencia de un divorcio finalizado.

Tener al menos 62 años.

Ser excónyuge de un trabajador asegurado.

No estar casado.

No tener derecho a un beneficio por jubilación del Seguro Social más alto en su propio registro.

La Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos se encarga de la jubilación (Foto: AFP)

¿CÓMO SOLICITAR MI PENSIÓN COMO EXCÓNYUGE AL SEGURO SOCIAL DE ESTADOS UNIDOS?

Para requerir los beneficios debes tener 3 meses de haber cumplido 62 años o más. La SSA indica que tienes que seguir estos pasos: