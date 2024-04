¡Atención, contribuyente! Seguramente estás al tanto de los pagos excesivos que la Administración del Seguro Social (SSA) ha estado haciendo en los últimos meses, así como de los procesos complicados para devolver el exceso de dinero. No obstante, si eres jubilado y has recibido beneficios adicionales, es importante comprender que puede haber razones legítimas detrás de esos pagos extras que no están relacionadas con los depósitos erróneos de la SSA. ¿Te gustaría conocer cuáles son estas condiciones y cómo identificarlas en tu estado de cuenta de pensionista? Pues, conoce más aquí en Gestión.

A nadie le incomodaría recibir dinero demás, siempre y cuando no nos exijan regresarlo. Y aunque parezca difícil de creer, fue el fondo de pensiones de los Estados Unidos, regulada por la SSA, la que emitió miles de depósitos erróneos hacia los aportantes estadounidenses desde hace varios meses.

En respuesta a dicho error, la Administración propuso varias estrategias de devolución de dinero, desde plazos de 12 hasta más de 5 años.

Para entender más del tema, es necesario saber que cuando laboras en USA y pagas tus impuestos del Seguro Social, la SSA posee una calculadora de jubilación que te muestra un estimado de cuánto serían tus beneficios mensuales una vez pases al sector de jubilados.

El pago excesivo realizado por la SSA tendrá que ser reembolsado hacia la entidad del Seguro Social (Foto: Pexels)

Eso sí, debes tener en cuenta que cuanto más te acerques a la fecha de jubilación, más precisa será la calculadora, ya que tendrás menos años de ingresos que afrontar.

No obstante, la cantidad proporcionada por el SSA es una estimación, lo que implica que podría haber una leve variación cuando llegue el momento de tu jubilación.

A continuación, en Gestión te explicamos las situaciones habituales que pueden resultar en un monto mayor de lo esperado en tu beneficio del Seguro Social.

SEGURO SOCIAL: ¿CUÁNDO PUEDO RECIBIR UN PAGO MÁS ALTO EN MI PENSIÓN DE JUBILADO EN USA?

Existen dos supuestos en donde podrías recibir un cheque de pensión más alto que el promedio. Ambos son:

1. Obtuviste un segundo trabajo al cierre de tu carrera

Muchos trabajadores, preocupados por la posibilidad de que sus ingresos no sean suficientes durante la jubilación, eligen generar más ingresos durante sus últimos años laborales activos.

Si este segundo empleo también está sujeto a impuestos del Seguro Social, sus ingresos se suman al cálculo de ganancias que se utilizará para determinar tus beneficios de jubilación.

De acuerdo con la última revisión de tu Seguro Social y jubilación, es posible que recibas más dinero en beneficios de lo que habías estimado (Foto: Pexels)

La confusión suele surgir entre los empleados que han tenido ingresos fijos y estables durante su carrera, ya que los trabajos secundarios pueden hacer que las ganancias fluctúen de un año a otro. La SSA considera los 35 años de mejor salario que hayas tenido. Por lo tanto, cuando ganas más en un año que en otro, al mismo tiempo reemplazas un año de bajos ingresos y aumentas los beneficios que recibirías en tu jubilación.

2. Mejoraste tu historial de ganancias trabajando más años

Volviendo a este aspecto crucial sobre el cálculo de tu Seguro Social basado en los 35 años con mejores ingresos, es importante destacar que si en alguno de esos años no obtuviste ganancias, se añadirán $0 dólares a tu cálculo, lo que disminuirá tus beneficios de jubilación futuros.

Ante tal escenario, es factible que decidas extender tu vida laboral para mejorar tu historial de ganancias. Por ejemplo, supongamos que tienes 60 años pero empezaste a trabajar a los 30. Esto significa que, dentro del período de cálculo de 35 años, hubo 5 años en los que no generaste ingresos, lo que afectaría tus beneficios.

Una solución más viable sería trabajar 5 años más, obteniendo ingresos que incrementarían tus pagos mensuales del Seguro Social.

¿CÓMO SABER SI CALIFICO A LA SEGURIDAD DE INGRESO SUPLEMENTARIO?

Para determinar si cumples con los requisitos para recibir el pago mensual del SSI, debes cumplir con los límites de ingresos, que varían según si eres soltero, parte de una pareja o si los padres solicitan para sus hijos. Además del trabajo, se consideran otras fuentes de ingresos, como beneficios por incapacidad, desempleo y pensiones.

Ingresa a este link de la SSI

Seleccione una circunstancia:

Coloca los ingresos de trabajo mensuales brutos

Ingrese el ingreso mensual de fuentes no de trabajo, como desempleo o beneficios

Haz clic en ver resultados

