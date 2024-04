¿A quién no le gustaría tener entre sus pertenencias artículos de lujo? A todos no es así, pero el sólo hecho de pensar que para contar con esos objetos tendremos que invertir una cantidad considerable de dinero, hace que pensemos bien si debemos adquirirlos o no; pero ¿sabías que varias de esas cosas podemos comprarlas a un menor precio? Sí, en Sam’s Club puedes encontrar ofertas insuperables, solamente basta que mires su sitio web. Como pensamos en ti y queremos facilitarte ese trabajo, aquí te mostramos algunas de ellas con sus respectivos precios.

Cabe señalar que esta cadena estadounidense fue fundada en el año de 1983 en Midwest City, Oklahoma. Su sede se encuentra en Bentonville, Arkansas, y tiene presencia no sólo en Estados Unidos, también en México, Canadá, Brasil, China y Puerto Rico.

ARTÍCULOS DE MARCAS DE LUJO A MENOR PRECIO EN SAM’S CLUB

A continuación, los 10 artículos de lujo que puedes encontrar a bajos precios en Sam’s Club. La lista fue realizada por GOBankingRates.

RELOJ VERSACE PARA HOMBRE.

El reloj Versace para hombre es un brazalete de acero inoxidable de dos tonos, tiene una esfera guilloché verde con detalles dorados y detalles alrededor de la esfera interior y tres subesferas. Es resistente al agua. Su precio original es 1,295 dólares, pero en Sam’s Club lo encuentras a 648 dólares.

TELEVISOR INTELIGENTE LG DE 77 PULGADAS

El televisor LG OLED EVO cuenta con Dolby Vision para una mejor experiencia, además de tener un sonido envolvente gracias a Dolby Atmos. Su precio en esta cadena es de 140 dólares.

PAQUETE ILIVE POPUP THEATRE KIT

El paquete iLive Popup Theatre Kit, que transformará tu espacio en un cine en casa, incluye un mini proyector, trípode, pantalla de 120 pulgadas y una barra de sonido Bluetooth portátil con iluminación LED. Su precio es de 149 dólares.

FRAGANCIA OBSESSION PARA HOMBRES DE CALVIN KLEIN

La fragancia Obsession para hombres de Calvin Klein es amaderada y de color ámbar. En Sam’s Club su costo es de 42.98 dólares.

ANILLO DE BODAS

Si estás buscando el anillo indicado para pedirle la mano a tu pareja, hay uno de oro blanco de 14 quilates con detalles de diamantes uno principal y varios secundarios. Su precio es 1,029 dólares.

BATIDORA DE PIE CON ELEVACIÓN DE TAZÓN KITCHENAID

La batidora KitchenAid de 5,5 cuartos viene en varios colores. Incluye además un tazón de tres cuartos y un mini-whip para trabajos menores de cocina. Su costo es 379.98 dólares.

PERCHAS VELVET

Las perchas Velvet Member’s Mark de Sam’s Club no son otra cosa que ganchos cromados que giran 360 grados, tienen una textura antideslizante y hombros con muescas. El precio de una caja es de 13.98 dólares.

AGUA DE FIYI

Una caja de Fiji Natural Artesian Water en Sam’s Club de 24 unidades está a 21.98 dólares. Cabe mencionar que este producto contiene electrolitos naturales.

TROTADORA ELÉCTRICA PROFORM CARBON T14

La trotadora ProForm Carbon T14 en esta tienda te costará 1,299 dólares. Si cuentas con una suscripción a iFIT, incluye la pantalla táctil inteligente de 14 pulgadas.

HORNO HOLANDÉS 7-QUART

El horno holandés 7-quart del modelo Tramontina; es decir, con hierro que permite retener el calor de tus comidas tiene el precio de 49.98 dólares.