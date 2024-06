“En este momento no podemos realizar tu consulta o transacción. Asegúrate de estar dentro del horario de atención (de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm). Si estas dentro del horario de atención, por favor, inténtalo nuevamente en unos minutos”. Es posible que al momento de hacer el seguimiento de tu trámite de retiro de hasta 4UIT, te haya salido ese mensaje, generando dudas e incertidumbre, sobre todo, si lo haces dentro del horario estipulado. Conoce qué puedes hacer en esos casos.

En la página de Facebook de la Asociación de AFP he podido ver varios mensajes de usuarios con ese problema. “¿Por qué no funciona su página para ingresar la solicitud?”, “Dicen que me asegure de que estoy en la fecha y hora, lo estoy, pero no aceptan la solicitud”, dicen algunos de los afiliados que intentan ingresar a la plataforma. Otros replican el mensaje mencionado en el primer párrafo.

Ante estos y otros principales inconvenientes, la Asociación de AFP ha dado algunas soluciones. Conócelas a continuación.

¿CÓMO HACER SEGUIMIENTO AL RETIRO DE HASTA 4UIT DE MI AFP 2024?

Si estás en las AFP Integra, Prima y Profuturo y quieres consultar el estado del trámite de retiro de fondos de tu AFP, debes debes seguir estos pasos:

Ingresa a ¿Cómo va mi solicitud?

Coloca el tipo de documento

Ingresa tu número de documento

Escribe tu dígito verificador

Completar el código Captcha

Haz clic en Consultar.

Nota: Si perteneces a Habitat, debes ingresar a https://afphabitat-seguimientoretiro.pe y colocar los mismos datos.

La web te permite hacer el seguimiento de tu trámite de manera oficial (Foto: Asociación de AFP / Captura)

¿CÓMO SOLUCIONAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS PARA HACER SEGUIMIENTO A MI SOLICITUD DE RETIRO?

Si has tenido problemas para registrar o hacer seguimiento a tu solicitud, debes tener en cuenta estas recomendaciones de la Asociación de AFP.

Uno de los principales problemas es el navegador. L a Asociación de AFP recomienda utilizar navegadores como Google Chrome o Microsoft Edge. Si el problema persiste, intenta desde otro navegador.

a recomienda utilizar navegadores como Google Chrome o Microsoft Edge. Si el problema persiste, intenta desde otro navegador. En vez de usar el celular, intentar acceder desde una PC o laptop. Si el problema persiste, intenta desde otro otro equipo.

Puedes actualizar la web con Control + F5

Borra previamente el historial de navegación y cookies del navegador.

Si el inconveniente persiste, escribe a consultasretiroafp@asociacionafp.com.pe

Nota: Recuerda que el proceso es gratuito y 100% digital.

Por favor, intentar acceder desde una PC o laptop, y navegadores como Google Chrome o Microsoft Edge. También puedes actualizar la web con Control + F5, o borrar previamente el historial de navegación y cookies del navegador. Actualmente, la web opera con normalidad. — Asociación de AFP (@AAFPOficial) May 20, 2024

¿CUÁL ES EL LINK PARA SOLICITAR EL RETIRO DE AFP 2024?

De acuerdo con la Asociación de AFP, los afiliados que acceden al retiro de hasta 4 UIT podrán ingresar su solicitud de retiro a través del LINK www.solicitaretiroafp.pe, según el cronograma establecido. Los afiliados pueden ingresar su solicitud de retiro de hasta S/20,600, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m, menos los días feriados. La programación se inició el 20 de mayo y concluye el 17 de agosto. El trámite es virtual y gratuito.