La cadena Dollar Tree ha sido, por muchos años, el salvavidas de varias familias a lo largo y ancho de los Estados Unidos debido a sus precios bajos y ofertas que han primado en sus miles de locales en todo el territorio. A base de esos importes se han hecho de una fiel clientela y no es algo que me sorprende porque, ¿a quién no le gusta hacer sus compras y ahorrarse algunos dólares? Bueno, ahora, esos leales consumidores podrían cambiar y mirar hacia otro supermercado.

Los cambios que ha tenido la empresa en los últimos años, como el incremento de su precio base a 1.25 dólares y el cierre de cerca de mil tiendas que comenzará este 2024, ha hecho que sus clientes comiencen a ver otras opciones, pero aún así hay personas que siguen prefiriendo este negocio. Sin embargo, una reciente modificación dentro de la tienda sería el detonante para que pierda gente, teniendo en cuenta que ya hay quienes han manifestado su descontento y amenazan por comprar en Walmart.

¿POR QUÉ ALGUNOS CLIENTES DE DOLLAR TREE HAN AMENAZADO CON IRSE A WALMART?

Desde su creación, Dollar Tree se ha caracterizado por ofrecer productos de todo tipo a un muy buen precio. Anteriormente, se vendía todo desde $1 dólar, pero con la pandemia, la inflación y la recesión, esa cifra se aumentó en 25 centavos. Aunque a muchos les disgustó ello, el costo seguía siendo accesible, así que no hubo mucho problema, hasta ahora, que parece que la última gota derramó el vaso de la paciencia de muchos clientes.

La empresa anunció que, en más de 3000 locales en Estados Unidos, el precio de algunos productos van a subir, llegando a costar hasta los $7 dólares, una cifra que para muchos clientes ya les parece exagerada, así que ya están evaluando la posibilidad de cambiar de tienda al momento de hacer sus acostumbradas compras. Y es que Dollar Tree era su favorita por el importe que costaban la mayoría artículos, pero ahora que se elevó ya no tiene mucho sentido.

Scott Kolack, un cliente habitual de Dollar Tree en West Palm Beach, en una entrevista con WPTV via CNN Newsource, aseguró que está disgustado con los precios elevados que se han confirmado en Dollar Tree y que está evaluando la posibilidad de irse a comprar a otro negocio muy conocido.

“Si realmente fuera a subir a $7, sería demasiado. Prefiero conseguir todo en Walmart”, fueron algunas de sus palabras.

LA RAZÓN POR LA QUE SUBEN LOS PRECIOS EN DOLLAR TREE

Conocer la verdadera razón por la que los precios suben en Dollar Tree sería casi imposible, a menos que seas parte de las personas que toman estas decisiones, pero la hipótesis que sería más común entre la opinión pública es que, dentro de la empresa, tienen problemas financieros y necesitan recuperarse.

Sin embargo, hay otra posibilidad y se encuentra en la capacidad económica de las personas que son clientes. Según Eric Stuerken, cofundador de la firma de reparación financiera Better Qualified, el aumento de los precios en la tienda respondería a que los consumidores ahora perciben más dinero y no tendrían problema en gastar de más al hacer comprar.