Un pago beneficio del Seguro Social siempre cae bien a inicios del año, sobre todo si son montos muy grandes. A pesar de cobrar un cheque alto, muchos estadounidenses descuidan planificar adecuadamente su jubilación y eso podría ser negativo desde el punto de vista financiero.

Creen que cuanto antes soliciten Seguro Social beneficios de jubilación, mejor. Pero esta simple acción puede reducir sus pagos mensuales en un 30%. No todos los jubilados pueden permitirse el lujo de recibir un 30 % menos cada mes.

Por el contrario, hay algunas personas mayores que saben que cuanto más retrasen la jubilación, más dinero recibirán. No olvide que sus beneficios dejarán de crecer cuando cumpla 70 años, por lo que ese es el momento perfecto para presentar la solicitud.

Millones de jubilados recibirán en menos de una semana la segunda tanda de pagos de diciembre por el Seguro Social. (Foto: ShutterStock)

¿Quiénes podrán recibir el pago de $3,822 del Seguro Social en 2024?

La Administración del Seguro Social ha anunciado que estos $3,822 serán el pago más grande a la plena edad de jubilación en 2024. Sin embargo, debes cumplir varias condiciones para conseguirlo y muy pocos trabajadores estadounidenses pueden calificar.

Primero, ser una persona con altos ingresos. Si no gana el máximo imponible durante 35 años, no podrá recibir el pago más grande cuando llegue a la plena edad de jubilación. Y los requisitos aún no han terminado.

Además, si ha ganado el máximo imponible durante 35 años, solo deberá presentar la declaración cuando alcance su plena edad de jubilación en 2024 para recibir dichos pagos. La edad normal de jubilación depende de cuándo nació.

Por ejemplo, si nació en 1960, su Edad Plena de Jubilación es 67 años. Por lo tanto, si este no es su caso, no recibirá ningún pago de $3,822 en 2024. Para su información, el máximo imponible es de $160,200 en 2023.

Así que eso también es algo realmente difícil de lograr. Es más, esta cantidad sigue aumentando con la inflación. De hecho, serán $168,600 en 2024. Como consejo adicional, si cumple con todos los requisitos de la SSA, retírese a la edad de 70 años y podría obtener $4,873 en 2024.