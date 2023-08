Mega Millions es una gran tentación para los ciudadanos de Estados Unidos, ya que, por poca inversión, una persona podría convertirse en multimillonaria de la noche a la mañana, pero para eso se necesita muchísima suerte al momento de escoger los números del sorteo.

Una mujer en Missouri ha experimentado precisamente eso. Ella, ha tenido muchísima suerte, pero no la suficiente para llevarse el jackpot, pues cinco de sus números salieron en el sorteo, pero se quedó a solo uno de llevarse el premio principal que, en esa fecha, era de 1.350 millones de dólares, dinero que le hubiera cambiado la vida por completo.

SE QUEDÓ A UN SOLO NÚMERO DE GANAR

El pasado 4 de agosto, como cada viernes, se realizó un sorteo de Mega Millions y para una jugadora de la lotería ese día no será olvidado nunca, ya que cinco de sus seis números elegidos fueron elegidos aleatoriamente como los ganadores de aquella fecha. En otras palabras, se quedó a casi nada de ser multimillonaria.

La ciudadana de Missouri acertó en los números 11, 30, 45, 52 y 56, pero no atinó en el Mega Ball, que en esa oportunidad fue el 20. Si bien no se llevó el monto de 1.350 millones de dólares, no se quedó con las manos vacías ya que, por haber acertado en cinco bolillas, el premio es de un millón de dólares, una cifra muy interesante de todas maneras.

De acuerdo a lo que los medios estadounidenses han ido contando al respecto, la mujer no podía creer que había ganado un millón de dólares y le pidió a su esposo que revisara la jugada hasta en tres oportunidades. Ese día, ella tenía una mezcla de emociones dentro de sí y ello la obligó a no poder dormir. Esa noche solo concilió el sueño por dos horas.

Los números ganadores del sorteo del bote de viernes 4 de agosto (Foto: Mega Millions)

¿QUÉ HARÁ CON EL MILLÓN DE DÓLARES?

La mujer, que quiso mantenerse en el anonimato, se ganó un millón de dólares, al igual que otras ocho personas que también acertaron los mismos números, por lo que igualmente se encuentra feliz, ya que es un dinero extra que ha caído muy bien y que no sería despreciado por nadie.

Según lo que se conoció de la mujer, ella ahorrará el dinero para los años de su retiro y así vivir de una forma más cómoda cuando le toque dejar de trabajar. Eso sí, seguramente se estará lamentándose por no haber acertado el número final que le hubiera permitido llevarse un premio impresionante.