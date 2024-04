Ganar en Mega Millions es algo realmente complicado porque se necesitaría de una enorme suerte. Pese a ello, hay miles de jugadores que han podido celebrar algún premio, incluyendo el ansiado jackpot, así no es nada extraño que millones de personas sigan jugando para intentar cambiar sus vidas de la noche a la mañana, como un ciudadano de Missouri, quien por poco se lleva el premio mayor.

La suerte de esta persona hizo que solo se quede a un solo número de llevarse el premio que en ese sorteo ascendía a 125 millones de dólares, cantidad que no es tan grande como las que han sido jugadas en otras ocasiones, pero que no deja de ser enorme y que cualquier individuo quisiera tener en su cuenta bancaria y, sin dudas, me incluyo en eso.

Si bien esta persona, finalmente, sí se llevó un premio, no fue uno tan grande como lo que en realidad hubiera querido. Sin embargo, no se va con las manos vacías y además ha dejado una pintoresca historia que merece ser contada.

SOLO LE FALTÓ ACERTAR UN NÚMERO

La lotería Mega Millions consta de selección cinco números más una “Mega Ball”. Es decir, en total, una jugada debe tener seis números y si coinciden con los del sorteo, el comprador del boleto se hará acreedor del premio mayor. Pues bien, entendiendo eso, procedo a contarte qué fue lo que le sucedió a esta persona.

El protagonista de esta historia, de quien se desconoce su identidad, había comprado un boleto para el juego del 12 de abril, como lo informó la Lotería de Missouri. En su jugada acertó las cinco bolillas principales, pero le faltó la Mega Ball, perdiendo así el increíble premio de 125 millones de dólares.

La jugada que salió en el sorteo de esa noche fue 1, 12, 14, 18 y 66, mientras que la bolilla está fue el 16.

Mega Millions ofrece importantes premios para sus jugadores (Foto: AFP)

SÍ SE LLEVÓ UN PREMIO

Esta persona, por haber acertado las cinco bolas del sorteo principal, se adjudicó un premio de 1 millón de dólares, así que de esa forma integró el grupo de más de 8 mil ciudadanos de Missouri ese día ganaron algún premio que oscilaron entre entre $2 y $10.000.

Así mismo, es preciso manifestar que otros jugadores de Nueva York, Carolina del Norte y Pensilvania también acertaron las cinco bolillas blancas para llevarse el mismo premio de un millón de dólares.