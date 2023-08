La Junta de Comisionados del Condado de Durham en Carolina del Norte aprobó la entrega de cheques de estímulo de 750 dólares mensuales a familias con bajos ingresos económicos. Conoce quiénes califican para recibir el dinero.

El programa, denominado DCo Thrives, es un piloto de ingresos garantizados con el objetivo de ayudar a las familias necesitadas de la zona. La iniciativa se une otras similares en ciudades de todo el país que están diseñadas para probar la viabilidad y eficacia del ingreso básico universal.

La idea de proporcionar a las personas un nivel fijo de ingresos garantizados cada mes podría ayudar a mejorar la pobreza y la calidad de vida.

¿CUÁNTAS FAMILIAS SERÁN BENEFICIADAS CON EL CHEQUE DE ESTÍMULO EN CAROLINA DEL NORTE?

El programa, denominado DCo Thrives, beneficiará un promedio de 125 familias de escasos recursos del condado Durham con un ingreso mensual de aproximadamente US$750 dólares. Para acceder a este subsidio, deberán pasar por una evaluación.

¿QUÉ SE NECESITA PARA RECIBIR EL CHEQUE DE ESTÍMULO EN CAROLINA DEL NORTE?

El programa DCo Thrives tiene varios requisitos para elegir a sus beneficiarios

Los hogares deben tener al menos un hijo menor de 18 años,

La familia postulante deberá tener un ingreso igual o inferior al 30% del ingreso promedio del condado.

Debido a que es un requisito que los hogares tengan un hijo menor de edad, es importante mencionar que la presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Durham, Brenda Howerton, enfatizó a ABC 11 que uno de los objetivos del programa es ayudar a los niños de familias con dificultades.

“Los niños no pueden prosperar. S i sus padres no están prosperando y no tienen una casa para vivir, si no tienen comida para sus hijos, nuestros hijos no pueden prosperar y no pueden aprende r”, dijo Howerton.

¿CÓMO SE FINANCIARÁ EL PROGRAMA “DCO THRIVES”?

El programa DCo Thrives se financiará con US$1.69 millones en fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, que fue la legislación partidista de alivio del coronavirus aprobada poco después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo.