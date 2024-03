Como beneficiario del Seguro Social, de seguro te gusta recibir a tiempo el pago de tu dinero, pero ¿qué pasa si en los depósitos que realiza la SSA te entregan de más? Mientras algunos se preguntan cómo devolverlo, otros no se percatan y gastan ese monto, hecho que les genera un problema con el tiempo, pues la entidad les pedirá su devolución. Con el fin de que no tengas este inconveniente, te contamos lo que debes hacer si la administración te dio un excedente.

Además de precisarte qué pasos seguir si te depositaron por equivocación un excedente, también te mencionamos cómo puedes pedir una exoneración del reembolso del sobrepago de los beneficios de Seguro Social en Estados Unidos.

¿QUPE HACER SI LA SSA TE HACE UN SOBREPAGO?

Tomando en cuenta que la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha realizado sobrepagos a algunos jubilados de Estados Unidos, y uno de ellos eres tú, debes hacer lo siguiente:

Paso 1. Primero comprueba que esto sucedió. ¿Cómo? La entidad te enviará un correo electrónico informándote del pago excedente que realizó a tu cuenta. Si no lo hicieron, pero tienes sospechas, comunícate con los canales oficiales de la SSA.

Tras comprobar que te hicieron un sobrepago, puedes hacer tres cosas: a) comunicarte por teléfono, b) ir a una de las oficinas locales del Seguro Social o c) ingresar al sitio web con tu cuenta de MySecurity. A través de uno de esos canales te informarán a detalle tu caso (el monto, la causa y las opciones de pago que estarán disponibles para que devuelvas ese dinero). Paso 3. Pide información sobre cómo será la devolución. Ellos pueden ayudarte a crear un plan de pagos. Para esto ten en cuenta que la SSA suele “recuperar” dicho dinero mediante la retención de una parte de tus beneficios mensuales hasta reembolsar todo.

¿CUÁL ES EL MONTO MENSUAL QUE ME RETENDRÁ LA SSA PARA DEVOLVER EL SOBREPAGO?

Hay dos factores que analizará la administración para que devuelvas el sobrepago: el tipo de beneficios que recibes y el monto del dinero que te depositaron por error. Tomando en cuenta ambos, la SSA podrá retenerte como máximo hasta el 10% del monto total de tu beneficio mensual.

¿EN QUÉ CASO LA SSA ME RETENDRÁ HASTA EL 100% DE MI BENEFICIO MENSUAL?

En el caso de que tú tengas la responsabilidad de ese depósito excedente, por ejemplo, no haber informado al Seguro Social sobre el incremento de tus ingresos o cambio de tu estado civil, la SSA te retendrá hasta el 100% de tu beneficio mensual hasta terminar de cancelar tu deuda, precisa Solo dinero.

ES POSIBLE PEDIR LA EXONERACIÓN DEL REEMBOLSO, PERO ¿CÓMO HACERLO?

¡Atención! Puedes solicitar no devolver el monto adicional que te depositaron. “Si recibió una carta por correo que dice que se le pagó en exceso y necesita devolvernos el dinero, puede solicitar una exoneración. Solicítenos que exoneremos el pago si no puede pagarlo y cree que el error no fue su culpa, o si cree que el sobrepago es injusto por otra razón. Es posible que le solicitemos ver detalles sobre sus ingresos y gastos”, precisa en su sitio web la SSA.

Para lograr esto, llena la Solicitud de exoneración de sobrepago, luego vaya a la oficina del Seguro Social más cercana a su hogar y envíenos por correo o por fax el formulario llenado. Es preciso mencionar que el localizador de la oficina local solo está disponible en inglés. Necesita ingresar su código postal para encontrar la oficina local más cercana.

En caso quieras recibir más ayuda para completar esta tarea, haz lo siguiente: