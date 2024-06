Desde el segundo trimestre del 2024 viene circulando una información sobre que la Administración de Joe Biden otorgará, a través del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), un nuevo cheque de estímulo de hasta US$8,700 a partir de junio o julio. Conoce si esto es verdadero o falso.

Finalizada la temporada de impuestos con reembolsos y créditos tributarios por miles de dólares, que ayudan a los hogares a hacer frente a la inflación, pero que muchas veces pude ser insuficiente, surge una noticia que hace dudar a muchos.

Hasta el 15 de abril de 2024, se procesaron más de 136 millones de declaraciones y se otorgaron más 86 millones con un promedio de US$2,850, que fue 3.5% más que la temporada 2023 que US$2,753. Por ello, recibir un cheque de estímulo por US$8,700, genera el interés de cualquiera, pero qué hay detrás de esta información.

¿HABRÁ UN CHEQUE DE ESTÍMULO FEDERAL DE HASTA US$8,700?

La respuesta es no. El gobierno federal ha dejado claro que no ha autorizado ninguna cuarta ronda de pagos de impacto económico, por lo tanto, no habrá ningún cheque de estímulo de US$8,700. Lo que sí continúan son los Crédito Tributario para Familias Trabajadoras y al Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés), entre otros beneficios fiscales para los contribuyentes calificados.

Precisamente, la falsa información se puede desprender de una propuesta en torno al Crédito Tributario por Hijos que busca continuar con los pagos mensuales de US$350 por niño hasta llegar hasta los US$8,700, luego de haber recibido el dinero durante seis meses, a partir del 15 de junio. De momento, el CTC se mantiene vigente sin modificación alguna que es de hasta US$2,000 por hijo calificado.

No es la primera que una información falsa y de ese tipo se hace viral. El año pasado se informó que a partir del 30 de noviembre se lanzaría una “cuarta ronda” de “cheques de estímulo” en diez estados: Alabama, Arizona, Maryland, Nueva York, Virginia, Florida, Georgia, Michigan, Tennessee y Texas.

Los ingresos por los cheques de estímulos siempre son esperados por la población, pero no hay que dejarse engañar (Foto: Freepik)

LOS CHEQUES DE ESTÍMULO DEL IRS

Conoce los desembolsos que hizo la entidad federal: