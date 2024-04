Aunque no existen datos estadísticos que lo confirmen, es ampliamente aceptado que los estadounidenses no reciben con agrado la temporada de impuestos y tributación. Sin embargo, cuando se trata del reembolso que la mayoría de los contribuyentes puede recibir, los residentes de EE. UU. están dispuestos a completar el proceso de presentación de impuestos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué hacen la mayoría de los beneficiarios una vez que reciben ese reembolso por parte de la IRS?

Es una pregunta muy general, pero aquí en Gestión estamos aventurados a responderla. Eso sí, recuerda que la fecha límite de presentación de impuestos es el 15 de abril, por lo que, si no has hecho este trámite, recuerda que te queda poco más de una semana para resolverlo.

No olvides que la fecha tope para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril (Foto: Pixabay)

Ahora bien, tal como te lo dije al principio de esta nota, ¿en qué gastan el reembolso de impuestos la mayoría de los beneficiarios? ¿Acaso pagan sus hipotecas, deudas al banco o invierten en la bolsa? Pues, la respuesta te la dejo aquí.

¿EN QUÉ GASTAN EL REEMBOLSO DE LOS IMPUESTOS LOS BENEFICIARIOS DEL IRS?

De acuerdo a una encuesta realizada por GOBankingRates, un gran porcentaje de los estadounidenses planea utilizar el dinero del reembolso de los impuestos de una manera práctica: ahorrándolo.

A su vez, más del 25% de los encuestados indicó que planea depositar dicho monto a su cuenta de ahorros, a fin de ganar dinero con la tasa de interés.

En tanto, el 15% de los encuestados contó que utilizaría el reembolso para pagar sus deudas y préstamos, mientras que el 13% aseveró que pagaría sus facturas.

El Internal Revenue Service (IRS) se encarga de la recaudación de impuestos en Estados Unidos (Foto: AFP)

Citando a la encuesta de GOBankingRates, apenas el 2% de los norteamericanos señaló que planea gastar el cheque de reembolso en unas vacaciones. Un poco más, el 4% de encuestados, dijo que destinaría el dinero en una compra importante, misma cifra alegó que lo invertiría y menos del 1% confesó que lo emplearía para una donación.

DÍA DESEADO: ESTA ES LA FECHA QUE LOS RESIDENTES DE USA ESPERAN EL REEMBOLSO

Según la encuesta, la mayoría de los contribuyentes no tienen la intención de esperar hasta el último minuto para presentar su declaración de impuestos. Se encontró que el 74% de los encuestados planeaba presentar su declaración mucho antes del 15 de abril, mientras que otro 14% tenía la intención de hacerlo en algún momento durante la semana previa a la fecha límite. Solo el 5% expresó su deseo de solicitar una prórroga.

La mayoría de los contribuyentes no planean esperar hasta el último minuto para presentar una declaración de impuestos. La encuesta encontró que el 74% de los encuestados esperaba presentar una declaración mucho antes del 15 de abril y otro 14% planeaba presentarla en algún momento de la semana de la fecha límite. Sólo el 5% quiere pedir una prórroga.

¿CUÁNTO RECIBIRÍAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE IRS? LO QUE SABEMOS

Asimismo, de acuerdo a los datos de la encuesta, el 52% ansia que el reembolso de impuestos para este año sea “aproximadamente el mismo” que el del 2023, mientras que el 18% espera que haya un incremento significativo en el cheque de reembolsos.

En ese sentido, un 30% cree que recibirá un monto inferior al que recibió el año pasado.

Tengamos en cuenta que, según el IRS, el reembolso promedio de impuestos a partir de la semana que finalizó el 4 de febrero fue de $1,395. Esto representa una disminución del 29% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando el reembolso promedio fue de $1,963.

Hasta el momento, el IRS ha recibido 15.31 millones de declaraciones de impuestos, lo que supone un 19% menos que la cantidad de declaraciones recibidas hasta este momento el año pasado, que fue de 18.95 millones. Además, ha procesado 13.92 millones de declaraciones en lo que va del año 2024.

SOBRE EL AUTOR Jesús Fernández Cabero Periodista. Egresado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Más de 2 años de experiencia en periodismo y redacción en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.