¡Conductores, presten mucha atención! Para hoy, jueves 24 de agosto, los automóviles con placas con engomado verde, con terminación 1 y 2 y con holograma de circulación 1 y 2, no pueden transitar de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México (EDOMEX) debido al programa Hoy No Circula, iniciativa que establece medidas a la circulación vehicular para prevenir, minimizar y controlar la emisión de gases contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y que es aplicado y vigilado por las dependencias de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) en las mencionadas jurisdicciones.

Los vehículos exentos del Hoy No Circula el jueves 24 de agosto de 2023 son los que tienen holograma 00, 0, eléctricos o híbridos, además de los de transporte público. Asimismo, los coches del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala también con las mismas identificaciones y restricciones aplicados a sus pares de la CDMX, siempre y cuando tengan verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular estipulados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

¿Cómo saber qué día mi carro no circula?

Restricciones para vehículos de uso particular

Lunes: engomado amarillo , placas 5 y 6, hologramas 1 o 2.

engomado , placas 5 y 6, hologramas 1 o 2. Martes: engomado rosa , placas 7 y 8, hologramas 1 o 2.

engomado , placas 7 y 8, hologramas 1 o 2. Miércoles: engomado rojo , placas 3 y 4, hologramas 1 o 2.

engomado , placas 3 y 4, hologramas 1 o 2. Jueves: engomado verde , placas 1 y 2, hologramas 1 o 2.

engomado , placas 1 y 2, hologramas 1 o 2. Viernes: engomado azul , placas 9, 0 y permisos, hologramas 1 o 2.

Restricciones para vehículos con holograma 1

Sábados: primer y tercer sábado del mes, cuando el día es impar.

primer y tercer sábado del mes, cuando el día es impar. Domingos: segundo y cuarto sábado del mes, cuando el día es par.

Excepciones

Vehículos con holograma 0 o 00.

Vehículos de transporte público.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia.

Vehículos de carga.

Vehículos de servicios urbanos.

Vehículos de personas con discapacidad.

Vehículos con permiso especial y/o conducidos por personal médico o de la salud.

Colores de engomados, terminaciones de placa y hologramas por día que pueden transitar en el Estado de México y la Ciudad de México. | Crédito: gob.mx

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Medidas para reducir el uso del automóvil

Facilitar y promover el teletrabajo. Esto reduce la necesidad de desplazamientos al lugar de trabajo.

Esto reduce la necesidad de desplazamientos al lugar de trabajo. Evitar el uso de productos que contengan solventes. Estos productos pueden aumentar las emisiones de gases contaminantes.

Estos productos pueden aumentar las emisiones de gases contaminantes. Recargar gasolina en horario nocturno. Las temperaturas más bajas en este momento del día reducen la evaporación de los vapores de combustible, lo que reduce las emisiones.

Las temperaturas más bajas en este momento del día reducen la evaporación de los vapores de combustible, lo que reduce las emisiones. No repostar más allá del tope de la pistola de llenado. Esto ayuda a prevenir derrames de combustible.

Multa por transitar en el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La multa por circular con restricción de Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos. Esta sanción se aplica a todos las unidades de uso particular que no cumplan con las restricciones de circulación que va de lunes a viernes, de 5:00 a 22:00 horas. Un dato a recordar es que los vehículos con holograma 0 o 00 están exentos de las mencionadas limitaciones.

¿Qué autos de la CDMX y EDOMEX deben verificar en agosto del 2023?

Los automovilistas que radican en la Ciudad de México tendrán que acudir a los verificentros a realizar la verificación vehicular para los periodos julio-agosto) y agosto-septiembre en el mes en curso, mientras que los autos con placas de circulación 5 o 6, así como engomado amarillo, tienen como fecha límite para realizar este trámite en el Estado de México el jueves 31 de agosto de 2023.