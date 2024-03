Uno de los días más importantes de Semana Santa será este domingo 31 de marzo para celebrar el Easter Sunday, conocido también como Día de Pascuas. Si bien el gobierno federal de los Estados Unidos reconoce once días festivos oficiales durante el año, el Domingo de Resurrección no es uno de ellos. De esta manera, los empleadores privados no necesariamente cierran sus puertas a los clientes. Las empresas son libres de hacer lo mismo con los días festivos religiosos; es por eso que te dejamos los horarios de apertura y cierre de supermercados como Walmart, Costco, Target y otros a los que sueles acudir.

Imagínese esto: es la mañana de Pascua y mientras saca todos los ingredientes para poder preparar su comida, se da cuenta de que olvidó algo, no sólo algo pequeño, sino algo importante. En caso de que ese escenario te suceda este año, no entres en pánico. Afortunadamente, hay varias tiendas de comestibles abiertas en Semana Santa a las que puedes acudir para comprar artículos de última hora.

Para ayudarlo a saber exactamente qué tiendas de comestibles estarán abiertas este Easter Sunday 2024, hicimos una lista de qué tiendas de comestibles están abiertas y qué no en Semana Santa. Estas tiendas incluyen tiendas que se pueden encontrar en todo el país, como Walmart y Target, y cadenas más pequeñas, como Food Lion y Duane Reade, que son populares en ciertas regiones de los Estados Unidos.

¿Qué tiendas estarán abiertas en Easter Sunday 2024?

Toma nota. Estas son las siguientes tiendas estarán abiertas el Domingo de Resurrección este 31 de marzo.

Aperturas y cierres de supermercados en Estados Unidos por Semana Santa

Walmart: abre en horario regular en Semana Santa, lo que permite una amplia gama de necesidades de compras.

abre en horario regular en Semana Santa, lo que permite una amplia gama de necesidades de compras. Target: Cerrado, así que planifique sus compras en consecuencia.

Cerrado, así que planifique sus compras en consecuencia. Costco y Sam’s Club: Ambos estarán cerrados, afectando los planes de compras al por mayor.

Ambos estarán cerrados, afectando los planes de compras al por mayor. TJ Maxx, Marshall’s, HomeGoods: Todos cerrados, lo que impacta a quienes buscan decoración del hogar o ofertas de moda.

Todos cerrados, lo que impacta a quienes buscan decoración del hogar o ofertas de moda. Home Depot: Abierto de 8 am a 6 pm, una bendición para los entusiastas de las mejoras para el hogar.

Abierto de 8 am a 6 pm, una bendición para los entusiastas de las mejoras para el hogar. Lowe’s: cerrado, así que planifique las compras del proyecto de su hogar con anticipación.

cerrado, así que planifique las compras del proyecto de su hogar con anticipación. Ace Hardware: Los horarios varían según la ubicación debido a que son propietarios independientes; consulte con su tienda local.

Los horarios varían según la ubicación debido a que son propietarios independientes; consulte con su tienda local. IKEA: Abierto en horario habitual, ofreciendo muebles para el hogar.

Abierto en horario habitual, ofreciendo muebles para el hogar. Macy’s: Cerrado, afectando a quienes buscan moda o artículos para el hogar.

Cerrado, afectando a quienes buscan moda o artículos para el hogar. Nordstrom: los horarios varían según la ubicación; consulte con su tienda local para obtener detalles.

los horarios varían según la ubicación; consulte con su tienda local para obtener detalles. Pet Store (PetSmart, PetCo): PetCo está abierta en horario habitual; consulte el horario de la tienda local para ambos.

PetCo está abierta en horario habitual; consulte el horario de la tienda local para ambos. Staples: algunas tiendas abren desde el mediodía hasta las 5 p. m., pero es mejor verificar con su Staples local.

Estos variados horarios de tienda reflejan las políticas de cada empresa y la importancia de la Semana Santa como día festivo. Para necesidades específicas, se recomienda consultar directamente con sus tiendas locales, ya que los horarios pueden variar, especialmente para ubicaciones operadas de forma independiente como Ace Hardware. Esta lista completa debería ayudarle a planificar sus compras del Domingo de Pascua de forma eficaz.