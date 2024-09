El evento del cielo será visible en América, Europa y África, según la NASA, que describe el eclipse lunar parcial en Texas del 17 y 18 de septiembre como una alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna. Este suceso astronómico durará aproximadamente cuatro horas (8:41 pm ET), alcanzará un pico máximo alrededor de las 10:45 pm ET y terminará alrededor de las 12:45 am ET. Conoce toda la información a detalle y cómo ver el eclipse lunar desde el gran estado del sur de los Estados Unidos.

“La luna estará en la sombra oscura de la Tierra, durante el eclipse parcial, durante solo 64 minutos”, según indica Time and Date, que ofrece un servicio en línea para rastrear la hora exacta en una ubicación específica. Cabe señalar que, el eclipse lunar parcial de septiembre se produce cuando la Luna está en la constelación de Piscis, con una ventaja en el cielo nocturno. La luz dorada brillante cerca de la Luna eclipsada será el planeta Saturno en conjunción, y añadió que “Saturno será el objeto más brillante cerca de la Luna”.

Hora exacta para ver el eclipse lunar parcial 2024 en Texas

Todos los estados de EE.UU. tendrán una buena vista de este eclipse lunar parcial, que también será visto por observadores en América del Norte (aunque no Alaska), América del Sur, el Océano Índico, Oriente Medio, África, Europa, el Océano Atlántico y el este de Polinesia (aunque no Hawái). A continuación, el evento, tipo, hora de inicio, horario final y duración del evento astronómico desde Texas.

¿Cuáles son las fases del eclipse lunar parcial del 17 y 18 de septiembre?

Hay tres fases durante un eclipse lunar parcial: penumbral, parcial y penumbral nuevamente. El eclipse total durará 4 horas y 6 minutos. Lo que más querrás ver es el pico del eclipse parcial, aunque la hora y 3 minutos completos del período parcial serán un placer si el cielo está despejado.

Tiempo, evento y dirección del eclipse lunar parcial en Texas

TIEMPO EVENTO DIRECCIÓN LATITUD Martes 17 de septiembre, 20:41 horas Comienza el eclipse penumbral (La penumbra de la Tierra comienza a tocar la cara de la Luna) 105° 15.3° Martes 17 de septiembre,22:12 horas Comienza el eclipse parcial (Comienza el eclipse parcial de Luna: la luna se pone roja) 120° 32,8° Martes 17 de septiembre,22:44 horas Eclipse máximo (La luna está más cerca del centro de la sombra) 126° 38,3° Martes 17 de septiembre,23:15 horas El eclipse parcial termina (Finaliza el eclipse parcial de Luna) 134° 43,3° Miércoles 18 de septiembre,0:47 horas Finaliza el eclipse penumbral (La penumbra de la Tierra termina) 165° 53,3°

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial 2024?

Los eclipses lunares, a diferencia de los solares, son seguros de ver, reconoce la NASA. Por lo tanto, no se requiere de filtros protectores o telescopios para observar el fenómeno. Basta con mirar hacia la Luna con atención o bien utilizar binoculares que permitan ampliar la vista.

¿Cuándo será los próximos eclipses?

Cuando se produce un eclipse lunar en un lado del planeta, se puede apostar a que un eclipse solar lo precederá o lo seguirá dos semanas después. Eso es exactamente lo que ocurrirá, con un eclipse solar anular en forma de “anillo de fuego” visible desde la Isla de Pascua, el sur de Chile y Argentina el 2 de octubre.

El próximo eclipse lunar será un eclipse lunar total el 14 de marzo de 2025, que será visible para todo Estados Unidos. El siguiente eclipse solar será un eclipse solar parcial el 29 de marzo de 2025, que se verá al amanecer desde los estados del extremo noreste de Estados Unidos.