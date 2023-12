Millones de mexicanos celebran cada 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe. Se trata de una de las festividades religiosas más importantes de México, en conmemoración de las apariciones de la Virgen a Juan Diego, un indígena mexicano, en el cerro del Tepeyac, en las afueras de la Ciudad de México, en 1531. A pocos días para esta fecha, surgen muchas dudas de que si habrán clases normales. ¿Qué dice la SEP (Secretaría de Educación Pública)?

La efeméride no está contemplada como un día feriado para la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que no es descanso obligatorio. Además, no aparece como fecha especial en el calendario de la Secretaría de Educación Pública, por lo que ese día sí hay clases normales.

Ahora, algunas escuelas o centros educativos deciden darles el día libre a las familias, sobre todo a la Ciudad de México. De esta manera, usted debe estar pendiente por si la institución informa cualquier cambio para los estudiantes.

La LFT, en su artículo 74, establece días como descanso obligatorio para los trabajadores mexicanos a todos los de esta lista.

¿Qué fechas son festivas para el SEP?

El calendario de la SEP considera esas mismas fechas, aunque su calendario suele ser más flexible.

El 1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre (este año cae el día 20)

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral

¿Cuál es el significado de la festividad por el Día de la Virgen de Guadalupe?

El Día de la Virgen de Guadalupe tiene un significado especial para los mexicanos. Para muchos, la Virgen de Guadalupe es una figura materna que los protege y les brinda esperanza. La festividad también es una expresión de la fe católica en México, que es la religión predominante en el país.

El Día de la Virgen de Guadalupe es una de las festividades más importantes de México. Tiene un impacto significativo en la cultura mexicana, ya que es una expresión de la fe católica, la cultura indígena y la identidad nacional. Además, es también un importante motor económico para México. Cada año, millones de personas visitan la Basílica de Guadalupe, lo que genera ingresos para la industria turística.