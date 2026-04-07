Estados Unidos e Irán atraviesan uno de los momentos más tensos desde el inicio de la guerra actual, con un ultimátum directo del presidente Donald Trump. La Casa Blanca exige que Teherán reabra por completo el estrecho de Ormuz, clave para el flujo mundial de petróleo , antes de un plazo límite fijado para este martes en la noche. Si Irán no cede, Washington amenaza con una campaña de ataques contra puentes, plantas de energía y otras infraestructuras civiles dentro del país.

Trump ha llegado a decir que “toda una civilización morirá esta noche” si no hay acuerdo, un lenguaje que rompe con la retórica habitual incluso en crisis internacionales. Mientras tanto, Irán responde que replicará “en la misma medida” cualquier ataque a instalaciones civiles y que no aceptará un alto el fuego temporal sin garantías de fin de la guerra. El resultado es un escenario donde la guerra podría escalar de forma dramática en cuestión de horas, con impacto directo para aliados de EEUU en la región y para la economía global.

El ultimátum de Trump: plazos, objetivos y lenguaje extremo

Trump ha marcado como “final” un plazo que vence alrededor de las 8 p.m. hora del Este de EEUU para que Irán reabra el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional . En distintas declaraciones a medios y en su plataforma Truth Social, ha amenazado con ordenar ataques masivos contra puentes, centrales eléctricas y otros objetivos de infraestructura si Teherán no cumple. El presidente sostiene que estos objetivos civiles están vinculados al aparato militar iraní y a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés).

En sus mensajes más duros, Trump ha escrito que “una civilización entera morirá esta noche, nunca volverá” si no se alcanza un acuerdo para reabrir Ormuz. También ha hablado de “devolver a Irán a la Edad de Piedra” mediante bombardeos a la red eléctrica y vial del país. Aunque el presidente tiene un historial de extender plazos después de anunciar que son definitivos, esta vez ha insistido en que “no habrá más prórrogas”.

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Por qué el estrecho de Ormuz importa tanto a Estados Unidos

El estrecho de Ormuz es un paso marítimo angosto entre Irán y Omán por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo . Conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico, lo que lo convierte en un cuello de botella estratégico para exportaciones de crudo y gas de países como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Cuando Irán limita o amenaza ese tránsito, los mercados energéticos globales reaccionan con nerviosismo y suben los precios.

Para Estados Unidos, el cierre de facto de Ormuz no solo encarece la energía para su propia economía, sino que golpea directamente a sus aliados en el Golfo y a la estabilidad de socios en Europa y Asia que dependen de ese flujo. La Administración Trump argumenta que no puede permitir que Teherán utilice este punto neurálgico como herramienta de presión mientras mantiene ataques con misiles y drones contra objetivos en la región. De ahí que el ultimátum combine la exigencia de reabrir el estrecho con la amenaza explícita de una campaña aérea devastadora.

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