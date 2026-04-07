Estados Unidos e Irán atraviesan uno de los momentos más tensos desde el inicio de la guerra actual, con un ultimátum directo del presidente Donald Trump. La Casa Blanca exige que Teherán reabra por completo el estrecho de Ormuz, clave para el flujo mundial de petróleo, antes de un plazo límite fijado para este martes en la noche. Si Irán no cede, Washington amenaza con una campaña de ataques contra puentes, plantas de energía y otras infraestructuras civiles dentro del país.
Trump ha llegado a decir que “toda una civilización morirá esta noche” si no hay acuerdo, un lenguaje que rompe con la retórica habitual incluso en crisis internacionales. Mientras tanto, Irán responde que replicará “en la misma medida” cualquier ataque a instalaciones civiles y que no aceptará un alto el fuego temporal sin garantías de fin de la guerra. El resultado es un escenario donde la guerra podría escalar de forma dramática en cuestión de horas, con impacto directo para aliados de EEUU en la región y para la economía global.
El ultimátum de Trump: plazos, objetivos y lenguaje extremo
Trump ha marcado como “final” un plazo que vence alrededor de las 8 p.m. hora del Este de EEUU para que Irán reabra el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional. En distintas declaraciones a medios y en su plataforma Truth Social, ha amenazado con ordenar ataques masivos contra puentes, centrales eléctricas y otros objetivos de infraestructura si Teherán no cumple. El presidente sostiene que estos objetivos civiles están vinculados al aparato militar iraní y a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés).
En sus mensajes más duros, Trump ha escrito que “una civilización entera morirá esta noche, nunca volverá” si no se alcanza un acuerdo para reabrir Ormuz. También ha hablado de “devolver a Irán a la Edad de Piedra” mediante bombardeos a la red eléctrica y vial del país. Aunque el presidente tiene un historial de extender plazos después de anunciar que son definitivos, esta vez ha insistido en que “no habrá más prórrogas”.
Guerra en Irán y los últimos ataques de Estados Unidos e Israel hoy, 7 de abril
La respuesta de Irán: resistencia, propuesta propia y amenazas regionales
Teherán no solo ha rechazado públicamente las exigencias estadounidenses, sino que ha presentado su propia propuesta de diez puntos a través de intermediarios como Pakistán. Según reportes de medios estadounidenses, Irán exige un fin permanente a las hostilidades, garantías de que no volverá a ser atacado, el cese de los bombardeos israelíes contra Hezbollah en Líbano y el levantamiento de sanciones. A cambio, aceptaría reabrir el estrecho de Ormuz, pero imponiendo un peaje de unos 2 millones de dólares por cada buque que lo atraviese.
La moderación de los Estados del Golfo "no puede prolongarse indefinidamente": Ministro de Asuntos Exteriores de Baréin
El Ministro de Asuntos Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, advirtió que los Estados del Golfo que se enfrentan a ataques iraníes no tienen una moderación «ilimitada».
"Nuestros países han demostrado una considerable moderación y paciencia ante la continua agresión iraní, pero no se puede esperar que esta moderación se prolongue indefinidamente", declaró el ministro.
"Nuestros derechos en virtud del derecho internacional no pueden verse menoscabados por la inacción, ni se puede eludir la rendición de cuentas haciendo la vista gorda", añadió.
Irán se ha comprometido a atacar infraestructuras en todo el Golfo si Trump cumple su amenaza de lanzar ataques masivos contra infraestructuras iraníes esta noche.
El ejército iraní advierte de «sorpresas» si Trump cumple sus amenazas
La agencia de noticias Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), citó a una fuente militar iraní que advirtió que Irán podría tener «sorpresas» si Trump cumple sus amenazas.
Según la fuente, Irán no dudará en imponer graves consecuencias a Estados Unidos y sus aliados.
Explosiones en Qatar tras alerta de peligro elevada
Las autoridades de Qatar emitieron una alerta de peligro elevada justo antes de que se escucharan explosiones en la capital, Doha.
El jefe de derechos humanos de la ONU condena amenazas y retórica "repugnantes"
El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, condenó la avalancha de retórica incendiaria utilizada en la guerra de Oriente Medio durante las últimas semanas por todas las partes, incluidas las recientes amenazas de aniquilar a toda una civilización y atacar la infraestructura civil».
"Esto es repugnante. Llevar a cabo tales amenazas constituye los crímenes internacionales más graves", declaró Turk en un comunicado, haciendo un llamamiento para que cese la propagación del «miedo y el terror entre la población civil».
"Según el derecho internacional, atacar deliberadamente a civiles y su infraestructura es un crimen de guerra. Quien sea responsable de crímenes internacionales debe rendir cuentas ante un tribunal competente", afirmó.
Por qué el estrecho de Ormuz importa tanto a Estados Unidos
El estrecho de Ormuz es un paso marítimo angosto entre Irán y Omán por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico, lo que lo convierte en un cuello de botella estratégico para exportaciones de crudo y gas de países como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Cuando Irán limita o amenaza ese tránsito, los mercados energéticos globales reaccionan con nerviosismo y suben los precios.
Para Estados Unidos, el cierre de facto de Ormuz no solo encarece la energía para su propia economía, sino que golpea directamente a sus aliados en el Golfo y a la estabilidad de socios en Europa y Asia que dependen de ese flujo. La Administración Trump argumenta que no puede permitir que Teherán utilice este punto neurálgico como herramienta de presión mientras mantiene ataques con misiles y drones contra objetivos en la región. De ahí que el ultimátum combine la exigencia de reabrir el estrecho con la amenaza explícita de una campaña aérea devastadora.
El mercado del petróleo pendiente de ultimátum de Trump a Irán
Los precios del petróleo cerraron este martes con resultados mixtos, apenas unas horas antes de que expire el ultimátum de Donald Trump a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz.
Tras un breve repunte de casi el 5% durante la sesión, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, para entrega en mayo, subió solo un 0,48%, hasta los 112,95 dólares por barril.
El crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, cayó a su vez 0,55%, hasta los 109,27 dólares por barril.