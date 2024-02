La 66ª edición anual de los premios Grammy 2024 será este domingo (4 de febrero) a las 12:30 p. m. PT/3:30 p. m. E T desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles, uno de los galardones más importantes de la industria musical yque premia a lo mejor del año. En esta edición, Trevor Noah -comediante y productor- se encagará de presentar la ceremonia. Aquí encontrarás toda la información como canales TV, señal streaming, nominados y los gandores de estos premios.

En esta nueva edición se agregaron tres nuevas categorías: Mejor Interpretación de Música Africana, Mejor Álbum de Jazz Alternativo y Mejor Grabación de Baile Pop. Harvey Mason. En esta gala, la lista de nominados está lideradapoe estrellas femeninas como SZA, Taylor Swift, Victoria Monét, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo y Brandy Clark.

La sede de la ceremonia de los Grammys 2024 será en el Staples Center de Los Angeles donde se dará cita la élite de la música. Y para esta edición 2024 la banda U2 podría dar la sorpresa con una presentación.

¿Cómo ver los Grammys Awards 2024 en vivo por TV y online?

La 66ª edición anual de los premios Grammy 2024 se transmitirá en vivo el domingo (4 de febrero) de 8 a 11:30 p.m. (hora del este)/5 a las 8:30 p.m. (hora del Pacífico) por CBS Television Network que incluye a su programación a Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV. y Paramount+, para ver desde Estados Unidos. También, podrás ver la ceremonia por medio de la plataforma de streaming HBO Max y el canal TNT que también transmitirá en directo la gala para Latinoamérica.

Además, la ceremoniase transmitirá en vivo desde el canal de YouTube de la Academia de la Grabación y en live.GRAMMY.com.

Horarios para ver el Grammys Awards 2024

PAÍSES HORARIOS México 19:00 horas Honduras 19:00 horas El Salvador 19:00 horas Guatemala 19:00 horas Estados Unidos 20:00, 19:00, 18:00, 17:00 horas Perú 20:00 horas Ecuador 20:00 horas Colombia 20:00 horas Panamá 20:00 horas Chile 21:00 horas Venezuela 21:00 horas Bolivia 21:00 horas Puerto Rico 21:00 horas República Dominicana 21:00 horas Argentina 22:00 horas Chile 22:00 horas Uruguay 22:00 horas Paraguay 22:00 horas Brasil 22:00 horas España 2:00 am (lunes 5 de febrero)

¿Cómo ver los Grammy en Paramount+?

Los suscriptores de Paramount+ con Showtime pueden ver los Grammy en vivo a través de un televisor inteligente, una computadora o las aplicaciones Paramount+ y Showtime. Si no está suscrito a Paramount+ con Showtime, regístrese hoy y reciba una prueba gratuita durante la primera semana para ver los Grammy 2024 en vivo, sin gastar nada de su bolsillo.

Puede acceder a Paramount+ a través de la aplicación y los sitios web de Paramount+ y Showtime, así como a través de Prime Video . Paramount+ con Showtime cuesta $11.99/mes (después de la prueba gratuita) y obtienes acceso a innumerables horas de entretenimiento, incluida tu estación CBS local y programas, películas y eventos deportivos exclusivos (incluido el Super Bowl ).

Los suscriptores de Paramount+ con Showtime pueden transmitir en vivo a través de su filial local de CBS y bajo demanda. Los suscriptores de Paramount+ Essential ($5,99/mes después de una prueba gratuita) tendrán acceso a la transmisión bajo demanda el día después de la transmisión de los Grammy.

Nominados de los Grammy 2024

Álbum del año

“World Music Radio,” Jon Batiste; “the record,” boygenius; “Endless Summer Vacation,” Miley Cyrus; “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd,” Lana Del Rey; “The Age Of Pleasure,” Janelle Monáe; “GUTS,” Olivia Rodrigo; “Midnights,” Taylor Swift; “SOS,” SZA

Grabación del año

“Worship,” Jon Batiste; “Not Strong Enough,” boygenius; “Flowers,” Miley Cyrus; “What Was I Made For?,” Billie Eilish; “On My Mama,” Victoria Monét; “vampire,” Olivia Rodrigo; “Anti-Hero,” Taylor Swift; “Kill Bill,” SZA

Canción del año

“A&W,” Jack Antonoff, Lana Del Rey and Sam Dew; “Anti-Hero,” Jack Antonoff and Taylor Swift; “Butterfly,” Jon Batiste and Dan Wilson; “Dance The Night,” Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson and Andrew Wyatt; “Flowers,” Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein and Michael Pollack; “Kill Bill,” Rob Bisel, Carter Lang and Solána Rowe; “vampire,” Daniel Nigro and Olivia Rodrigo; “What Was I Made For?,” Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell

Mejor artista nuevo

Gracie Abrams; Fred again..; Ice Spice; Jelly Roll; Coco Jones; Noah Kahan; Victoria Monét; The War And Treaty

Mejor actuación pop solitario

“Flowers,” Miley Cyrus; “Paint The Town Red,” Doja Cat; “What Was I Made For?,” Billie Eilish; “vampire,” Olivia Rodrigo; “Anti-Hero,” Taylor Swift

Mejor actuación de RAP

“The Hillbillies,” Baby Keem Featuring Kendrick Lamar; “Love Letter,” Black Thought; “Rich Flex,” Drake & 21 Savage; “SCIENTISTS & ENGINEERS,” Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane; “Players,” Coi Leray

Mejor actuación solitario de country

“In Your Love,” Tyler Childers; “Buried,” Brandy Clark; “Fast Car,” Luke Combs; “The Last Thing On My Mind,” Dolly Parton; “White Horse,” Chris Stapleton

Mejor actuación de R&B

“Summer Too Hot,” Chris Brown; “Back To Love,” Robert Glasper Featuring SiR & Alex Isley; “ICU,” Coco Jones; “How Does It Make You Feel,” Victoria Monét; “Kill Bill,” SZA

Mejor álbum de música mexicana

“Bordado A Mano”, Ana Bárbara; “La Sánchez”, Lila Downs; “Flor Madre”, Flor De Toloache; “Amor Como En Las Películas De Antes”, Lupita Infante; “GÉNESIS”, Peso Pluma