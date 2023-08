Mientras mantiene el proceso en su contra por el presunto robo del boleto ganador del Powerball, es poco probable que a Edwin Castro le puedan arrebatar, al menos en un tribunal, el título del ganador del premio más grande de la lotería de Estados Unidos y del mundo.

El bote fue de más de US$2,000 millones de dólares, aunque el hispano de 31 de años optó por un pago único de US$997,6 millones, que descontando impuestos se redujo a US$628.5 millones.

Después de que en febrero el joven de origen hispano reclamara el premio, se vio involucrado en una demanda entablada por José Rivera, quien asegura ser la persona que, realmente, compró el billete ganador en el Joe’s Service Center en Altadena, California, un día antes del sorteo. De momento, Castro no habla con la prensa y está inubicable, incluso para que pueda recibir las citaciones legales para tratar el caso. Sin embargo, su jugada mayor, le permitiría quedarse con el premio: una firma.

POR QUÉ UNA FIRMA SALVARÍA A EDWIN CASTRO

Edwin Castro firmó el boleto del bote de 2.04 billones de dólares, sorteado en noviembre de 2022, y lo incluyó en el formulario de reclamo. Esto le podría permitir ganar su batalla legal contra José Rivera, quien afirma que Castro “robó” el boleto ganador.

En ese sentido, Carolyn Becker, subdirectora de asuntos públicos y comunicaciones de la Lotería de California, dijo a NBC Los Ángeles que “tenemos medidas de seguridad en cada boleto, ya sea un juego de sorteo o Scratchers, de los que no hablamos públicamente porque son nuestra salsa secreta”. para identificar un boleto ganador real”.

Powerball, en su página, le recuerda a sus jugadores que deben apostar de manera responsable. “Basta un solo boleto para ganar esta suma masiva y cualquiera de los otros premios del Powerball. Si usted gana el premio mayor, fírmelo, colóquelo en un lugar muy seguro, y acuda a su oficina local de la lotería . La oficina de la lotería siempre es el mejor recurso de información sobre cómo reclamar un premio”, dice el comunicado de prensa del Powerball con motivo del sorteo de los US$1,080 millones, que salió el 19 de julio.

La Lotería de California ha insistido en que Edwin Castro es el ganador legítimo y que sus procesos de verificación de ganadores de premios mayores son lo suficientemente estrictos para prevenir fraudes como el alegado.

“Parte de ese proceso involucra una entrevista a la persona por parte del oficial de la Lotería de California antes de que se le declare ganado r. La entrevista involucra preguntas sobre el punto de venta del boleto ganador. Hay aspectos del boleto que no se divulgan para ayudar a proteger la integridad de la ganancia. Estos procedimientos estándar de seguridad pueden tomar semanas o meses en completarse; la Lotería de California procesa más de 10,000 reclamos al mes en su sede en Sacramento”, detalló la oficina en un comunicado, en el que explica el proceso de solicitud de un premio mayor.

Sobre el caso

La Lotería de California insiste en que el ganador legítimo de los US$2,000 millones del sorteo es Castro. También ha planteado en la Corte de Alhambra, donde se ve el caso, que el derecho de una parte ganadora de un premio proviene únicamente de la posesión del boleto ganador, no por el mero hecho de haber comprado un tiquete .

Si no hay boleto, no hay pago

Lisa L. Freund, la fiscal general adjunta de California, que representa a la Comisión de Lotería del Estado, le respondió a la defensa de José Rivera describiendo una sección del Código de Gobierno que establece: “‘ No se puede pagar ningún premio que surja de boletos no recibidos . El Sr. Rivera, como presunto comprador de boletos de lotería, ‘no posee ningún derecho exigible sobre los demás participantes, en ausencia de un boleto ganador”.

Los documentos alegan, además: “Los jugadores son los únicos responsables de asegurar sus boletos contra robo, pérdida, daño o destrucción. La Lotería no investigará la actividad delictiva general que involucre el robo de boletos de Lotería de miembros del público ”.

Hay demasiado dinero en juego en el caso de Edwin Castro (Foto: Freepik)

¿QUÉ DICE LA DEFENSA DE CASTRO?

David de Paoli, el abogado de Castro, le dijo a The US Sun que la demanda presentada por José Rivera se evaporará porque no se ha podido demostrar la conexión entre su cliente y el otro demandado: Urachi “Reggie” Romero.

“Creo que puedes ver que esto va a seguir el camino del dinosaurio”, dijo la defensa del ganador oficial del mayor premio de la historia de la lotería en Estados Unidos.

Para De Paoli una mala señal para el demandante es “cuando ves abogados que se escapan de un caso”.

La abogada de Rivera, Estela Richeda, reveló a The US Sun que sigue siendo parte de su equipo legal por ahora, pero dijo que eventualmente se retiraría como abogada. Su salida se suma a la del primer abogado R. Brian Kramer, quien abandonó el caso el 12 de julio.

De Paoli dijo que hay grandes problemas con la denuncia, pero “ en algún momento va a quedar claro que Edwin G. Castro es el dueño legítimo del boleto ”. Agregó que Rivera “no iba a recibir ni un dólar”.

RECLAMOS TARDÍOS EN EL CASO DEL BOLETO GANADOR DEL POWERBALL

Edwin Castro fue anunciado el 14 de febrero de 2023 como el ganador del “jackpot” correspondiente al sorteo del 8 de noviembre de 2022. Para algunos abogados de lotería, como Jon Bell, llama la atención el tiempo que se demoró en reclamar el premio y que haya preferido no aparecer ante las cámaras el día de la entrega del histórico cheque.

Bell, además, no entiende que, durante todo ese tiempo, José Rivera no haya advertido sobre la desaparición de su boleto y haya esperado para reclamar hasta después de que se cobró el premio. “Esta es una situación complicada porque, por lo general, la persona que se queja de que le robaron el boleto y que era el propietario legítimo del boleto sale mucho antes”, dijo a The US Sun.