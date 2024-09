El eclipse lunar parcial de septiembre está a la vuelta de la esquina y tendrá un impacto importante en la energía de los días previos y posteriores a cuando se produzca la alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna. Este suceso astronómico que se impondrá en el cielo en la noche del 17 al 18 de septiembre 2024 hará sentir toda su influencia y lo puedes aprovechar para atraer el dinero o que no te falte en los siguientes meses. Si este es tu objeto, aquí te explico el ritual que puedes realizar para que la fortuna no se aleje de tu hogar.

Estos días será ideales para estimular y canalizar energía positiva en nuestro beneficio y qué mejor que hacerlo por el lado económico y así puedas cumplir diversas metas como estudiar, viajar o comprar por fin ese departamento o bien que tanto anhelas.

Este suceso astronómico será visible este martes 17 y miércoles 18 de septiembre y durará aproximadamente cuatro horas (8:41 pm ET), alcanzará un pico máximo alrededor de las 10:45 pm ET y terminará alrededor de las 12:45 am ET. y se convierte en un gran momento para pedirle al universo eso que tanto deseas conseguir.

Ritual para atraer el dinero con el eclipse lunar parcial

Desde la cuenta @renacer.77 en TikTok, especializada en terapia energética y del alma, comparten este ritual:

“Este 18 de septiembre tenemos portal y para que no te falte el dinero y te rinda mucho más, esto es lo que vas a hacer: en una bolsita transparente pon un billete, un poco de canela en polvo y unos granos de arroz. Tómalo entre tus manos y repite: ‘Mi dinero se multiplica como estos granos de arroz. La prosperidad y la abundancia siempre caminan conmigo. Todo mi dinero será multiplicado porque yo soy riqueza infinita. Hecho está. Guárdalo en tu billetera y llévalo siempre contigo’”.

RITUAL | Aprovecha el portal 18/9 para que no te falte el dinero. (Foto: captura @renacer.77 / TikTok)

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial 2024?

Los eclipses lunares, a diferencia de los solares, son seguros de ver, reconoce la NASA. Por lo tanto, no se requiere de filtros protectores o telescopios para observar el fenómeno. Basta con mirar hacia la Luna con atención o bien utilizar binoculares que permitan ampliar la vista.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).