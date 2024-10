Un acontecimiento astronómico dejará sin aliento a más de uno este miércoles 2 de octubre de 2024 cuando se produzca un espectacular eclipse anular de Sol. A diferencia de un eclipse solar total, en el que la Luna cubre completamente al Sol, un eclipse anular deja un ardiente anillo de luz solar alrededor de la silueta del satélite natural de la Tierra, creando un fascinante efecto de «anillo de fuego» . Si vives en Ecuador y quieres ser testigo de este hecho, aquí te diré el horario, cuánto durará y dónde verlo.

De acuerdo al Observatorio Astronómico de Quito (OAQ), los próximos eclipses será uno total de Luna que se podrá apreciar el 14 de marzo de 2025 (visible en todo Ecuador) y uno solar, el 29 de marzo de 2025 (no visible desde Ecuador), así que esta es la oportunidad que estabas esperando. Una recomendación para poder observar este eclipse solar parcial, es no hacerlo directamente y usar algún tipo de protección especial, como gafas certificados con ISO 12312-2. Además, no se debe mirar por más de 30 segundos, inclusive si sigues los protocolos de seguridad recomendados.

Puedes construir un proyector de eclipse casero utilizando cartón, papel, cinta adhesiva y papel de aluminio. | Crédito: eluniverso.com

Horario para ver el eclipse solar anular en Ecuador

Si estás en las Islas Galápagos, el eclipse solar anular comenzará a las 12:04h, alcanzará su máximo a las 12:37h, y finalizará a las 13:00h (horario de Ecuador continental).

Duración del eclipse solar anular en Ecuador

La duración máxima de esta fase anular será de aproximadamente 7 minutos y 25 segundos, reportó el Observatorio Astronómico de Quito (OAQ).

¿Dónde ver el eclipse solar anular en Ecuador?

Este fenómeno celeste será visible en gran parte de Sudamérica, incluidos Chile y Argentina. Incluso los habitantes del sur de Norteamérica, partes de los océanos Pacífico y Atlántico y la Antártida podrán presenciar un eclipse solar parcial. Desafortunadamente, los habitantes del Ecuador continental no podrán apreciar el eclipse solar anular, pero sí los de las Islas Galápagos, aunque de forma parcial.

Mapa sobre qué pasa durante el eclipse solar anular.

¿Dónde ver el eclipse solar anular ONLINE desde Ecuador?

Si bien se espera que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, y el Observatorio Europeo Austral (ESO) realizen transmisiones en vivo del eclipse solar anular a través de sus canales oficiales para que puedas seguirlo desde tu PC, teléfono móvil, Tablet o Smart TV, el portal Time and Date ofrecerá una completa cobertura del evento astronómico en su canal oficial de YouTube de forma gratuita.