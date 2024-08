La moneda de 5 centavos de 2005 es conocida como Ocean in View en el mercado numismático. Y ha alcanzado un mayor interés por el aumento de su valor nominal con el paso de los años y por la gran cantidad de monedas que aparecieron en su momento, más de 411 millones de piezas, y que todavía circulan en Estados Unidos. Por ello, los ciudadanos cada vez más revisan sus monedas de 5 centavos para ver si tienen una que puedan vender a un precio aceptable en las subastas o directamente con los coleccionistas.

Esta pieza fue la última que se acuñó como parte de una serie, llamada Westward Journey Nickel, que conmemoraba el bicentenario de la compra de Louisiana y la expedición de Lewis y Clark.

De esta forma, se incluyó un retrato de Thomas Jefferson y una imagen del Océano Pacífico como elementos distintos del homenaje que se buscó rendir a una parte de la historia de Estados Unidos.

Después de casi dos décadas, esta moneda ha aumentado su valor nominal y puede ser vendida en el mercado numismático como otras piezas valiosas que todavía circulan entre los bolsillos estadounidenses.

¿CUÁNTO VALE LA MONEDA DE 5 CENTAVOS DE 2005?

La moneda de 5 centavos de 2005, también conocida como Ocean in View, puede alcanzar un valor de hasta 1,100 dólares en el mercado numismático. Su valor dependerá del estado en que se conserve el ejemplar, así como la búsqueda de esta pieza entre los coleccionistas y en las subastas.

Además, de acuerdo a la clasificación que le da el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), el precio que tiene la Ocean in View, con la marca de ceca “D” por la Casa de Moneda de Denver, puede variar de manera considerable:

MS-63: hasta 5 dólares.

MS-64: hasta 8 dólares.

MS-65: hasta 20 dólares.

MS-66: hasta 42 dólares.

MS-67: hasta 1,100 dólares.

La parte anversa de un ejemplar de la moneda de 5 centavos de 2005 (Foto: PCGS)

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA OCEAN IN VIEW?

En el anverso, la moneda de 5 centavos de 2005, además de la marca de ceca “D”, tiene la imagen de Thomas Jefferson, tomada del busto creado por Jean-Antoine Houdon, acompañada de las palabras “IN GOD WE TRUST”, “LIBERTY” y el año de acuñación.

Mientras que, en el reverso, cuenta con una imagen del Océano Pacífico y las palabras “UNITED STATES OF AMÉRICA”, “E PLURIBUS UNUM”, “FIVE CENTS”, “LEWIS & CLARK 1805″ Y “OCEAN IN VIEW! O! THE JOY!”.